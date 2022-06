Frozen Yogurt-Laden zu haben: Waldviertler Pioniere suchen Veränderung

Werbung

Es gibt ein Geheimnis, das wollen die beiden auch neun Jahre, nachdem sie einen eisigen Trend nach Gmünd gebracht haben, nicht recht verraten. Damals waren sie im ganzen Waldviertel Vorreiter, inzwischen sind Katrin Pilz und Stefan Breiteneder mitten in der zehnten Saison ihres „Yopi“. Zum Jubiläum laden sie zur Zeitreise – und denken an einen Abschied vom Frozen Yogurt-Verkauf.

Die Geschichte des kleinen Eisladens am Stadtplatz hat eigentlich schon 2010 begonnen. Stefan Breiteneder hat in der Studienzeit länger in Kanada gelebt, wurde in Toronto auf einen Verkauf von Frozen Yogurt mit Früchten aufmerksam. Ein Jahr später haben er und Lebensgefährtin Katrin Pilz den Trend auch im Spanienurlaub entdeckt: „Bald darauf hat es sich auch in Österreich angebahnt und wir wollten bei den ersten dabei sein“, blickt Breiteneder zurück.

Deshalb hätte es in Gmünd eigentlich schon 2012 losgehen sollen. Bloß: „Da war das Konzept noch nicht wirklich rund und wir entschieden uns, ein Jahr zu warten.“ Das erwies sich als Vorteil – die Transformation eines ehemaligen Schaufensters zwischen Bäckerei Pilz und Kaufhaus Ruzicka gelang 2013 in nur 21 Tagen. „Es ist von Anfang an gut angelaufen, obwohl sich vieles erst mit den Erfahrungen entwickeln musste“, resümiert Stefan Breiteneder: „Die Nachfrage lag deutlich über den Erwartungen, wir haben in jedem Jahr wieder mehr verkauft als im Vorjahr – egal was war.“

Verkauf schwerer planbar, Arbeitszeiten geändert. Und es war viel. Zu Beginn der Covid-Pandemie blieb auch das Yopi geschlossen, nach dem Lockdown ging es fulminant weiter. Lange Warteschlangen waren nicht selten. Intern hatte diese Zeit auch Folgen: „Durch Covid ist jedes Jahr anders, hat das Geschäftskonzept dauernd verändert und weniger planbar gemacht“, sagt Breiteneder. Gleichzeitig wandelte sich die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern. Der Großteil der helfenden Hände in den Sommermonaten sind nach wie vor Schüler und Studenten. Aber: Der Wunsch nach Teilzeit-Beschäftigung stieg, Vollzeit sei beinahe kein Thema mehr.

In der Jubiläumssaison geht Yopi auf Zeitreise – mit einem speziellen Angebot für jedes Jahr. Ehemalige Produkte wie Smoothies und Yogurts kommen für kurze Zeit zurück, für die nie eingeführten Fruit Sticks wird es eine Premiere. An einem hat sich nichts geändert. Katrin Pilz und Stefan Breiteneder wollen vor allem auf regionale Bio-Produkte setzen, bei Verpackungen auf Nachhaltigkeit schauen: „Wir haben das nie aus Marketingzwecken gemacht, es ist uns einfach wichtig.“

Erfolg wurde auch für andere interessant. Anfragen zu Kooperationen, Franchise oder Filialen des ersten Frozen-Yogurt-Verkaufs im Waldviertel kamen rein. Und so entstand bei aller Faszination fürs Eisgeschäft ein Gedanke: „Wir haben schon seit einigen Jahren überlegt, das Yopi zu übergeben – und dann beschlossen, dass nach der zehnten Saison der ideale Zeitpunkt dafür wäre“, sagt Breiteneder: „Für uns ist es ein saisonales Hobby, das neben anderen Jobs mitlaufen musste.“

Von einer gemeinsamen Gesellschaft mit neuem Partner bis zum vollständigen Verkauf können sich die Yopi-Schöpfer viele Modelle vorstellen. Breiteneder: „Der Verkauf wäre sogar favorisiert. Es gab schon durchaus vielversprechende Gespräche, aber Interessenten können sich jederzeit gerne noch melden.“ Eine Übergabe sei zum Jahreswechsel denkbar – gibt es keine Lösung, denken die beiden an einen Betrieb unter eingeschränkten Öffnungszeiten im nächsten Jahr.

Was nun das Geheimnis ist, das die beiden noch immer nicht groß bereden? „Wir wollten immer, dass das Yopi von der Bäckerei getrennt bleibt. Deshalb haben wir auch nie erklärt, wofür der Name steht.“ Es liegt ohnehin auf der Hand.

