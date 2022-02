Für eine Woche: 40 Schüler als Unternehmensgründer

Nachdem die Entrepreneurship-Week am Gmünder Schulzentrum im Vorjahr aussetzen musste, sind heuer wieder 40 Schüler für eine Woche in die Rolle von Unternehmensgründern geschlüpft. Diesmal waren nicht nur die vierten Klassen der Handelsakademie dabei, sondern auch der zweite Aufbaulehrgang. Und: Für die Entrepreneur ship-Week wurden viele neue technische Möglichkeiten der Schule genutzt.

Anders als bei den vergangenen – bisher drei – Projektwochen ging es heuer schon nach den Weihnachtsferien mit einem Unternehmensgründungs-Workshop im Kubator los. Die nächsten Wochen wurden zur Ideenfindung genutzt, auch im Unterricht waren die bevorstehenden Projekte immer wieder ein Thema, etwa im Entrepreneurship-Seminar. Offiziell begonnen hat die Entrepreneurship-Week am 14. Februar: ein Unternehmenskonzept, eine Woche Zeit, mehrere Kleingruppen. Zu Wochenbeginn konnten sich die Schüler Impulse bei den Expertenvorträgen mit Leopold Kaufmann (WWV und als ehemaliger HAK-Lehrer auch Mitbegründer der Projektwoche), Mark Bauer (NBG) und Thomas Göttinger (Dessert-Manufaktur) holen.

„Pitches“ vor einer sechsköpfigen Jury

Mitte der Woche kam Unterstützung von Bankenvertretern, die mit den Schülern über die Businesspläne und vor allem über die Unternehmens-Finanzierung gesprochen haben. Auch Native-Speaker waren wieder vor Ort, ein Teil der Abschlusspräsentationen musste in englischer Sprache gehalten werden. Diese „Pitches“ fanden am Freitag vor einer sechsköpfigen Jury statt. Dabei wurden Unternehmensidee und Businessplan vorgestellt, danach stellten sich die Schüler den Fragen der Jury. Als Gewinnerteam setzten sich Tobias Beer, Sarah Dirnberger, Jonas Fessl, Sophie Semper und Däniel Zach mit ihrem Konzept „Zurück zu Jung“ – einem Service für Personen, die ihre Schwierigkeiten im Umgang mit elektronischen Geräten haben – und einem besonders kreativen Pitch durch. Es zeige sich, dass viele Unternehmensideen der Schüler in Richtung Nachhaltigkeit, Digitalisierung aber auch sozialer Themen gehe, sagen die Lehrer und Organisatoren Birgit Stark und Stefan Wielander.

„Die Herangehensweise ändert sich über die Jahre kaum. Es gibt immer wieder besonders strukturierte Schüler und andere, die durch ihre Unkonventionalität überraschen“, analysiert Stark. Dass die Projektwoche heuer wieder stattfinden konnte, liege auch an den technischen Möglichkeiten: Konferenzsysteme, die im Zuge der Wirtschaftsakademie – unter anderem fürs „virtuelle Klassenzimmer“ – angeschafft wurden, fanden auch jetzt Verwendung. „Mit den Planungen haben wir schon im Oktober begonnen. Der Gedanke war, dass wir bestens ausgestattet sind und das auch nutzen sollten“, sagt sie. Dadurch wurden Vorträge online übertragen und von zuhause mitgearbeitet oder sogar präsentiert. Lehrer Martin Röck sorgte dafür, dass technisch alles geklappt hat.

Durch die Hybridform habe jeder der Beteiligten dazugelernt, resümiert Birgit Stark: „Manches kann man sicher beibehalten.“ Die Überlegungen zur Entrepreneurship-Week 2023 laufen im Schulzentrum jedenfalls schon an.

