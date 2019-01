Hatte sich die Stadt Gmünd zuletzt erstmals seit Jahrzehnten wieder dem Bau von Gemeindewohnhäusern verschrieben, so dürfte nun auch in Sachen Wohnbau durch gemeinnützige Bauträger ein massiver Schub bevorstehen: Direktor Manfred Damberger bestätigt auf NÖN-Nachfrage Gerüchte über umfassende Pläne der Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel (WAV) im Bereich Arbeiterheimgasse/Postgasse in der Gmünder Neustadt.

„Es ist richtig, dass die WAV in diesem Bereich mit den Grundstückseigentümern Ankaufsgespräche geführt hat und weiterhin führen wird“, sagt Damberger. Erste Flächen seien auch schon „gesichert“ worden: „Wir sind jedoch immer an einer städtebaulichen Lösung interessiert und werden uns daher bemühen, ein nachhaltiges ganzheitliches Konzept für diesen Stadtteil zu entwickeln.“

Baustart ist gegen Ende 2020 realistisch

Die nächsten zwei Jahre sollen demnach für die Planung und Entwicklung eines umfassenden Projektes zur Schaffung leistbaren Wohnraums in bester Lage nahe Spital und Schubertplatz verwendet werden. Kern der Überlegungen ist das ehemalige Arbeiterheim, das 2002 ans Berufsförderungsinstitut von Arbeiterkammer und ÖGB verkauft wurde und seit dessen Übersiedlung in die AK-Zentrale 2016 leer steht (Beitrag links!).

Dieses Gebäude soll nun verkauft werden und Platz für Wohnungen schaffen – laut Damberger gehe die Tendenz in Richtung Neubau und damit wohl Abriss des Altbestandes. Von Interesse könnten auch zwei größere Parkflächen neben dem Gebäude werden.

Für eine Prognose der konkreten Dimension samt Kostenrahmen sei es zu früh, sagt Manfred Damberger. Interessant ist aber das plötzlich stark gestiegene Interesse der WAV am Raum Gmünd, der noch vor wenigen Jahren eher als schwieriger Boden für groß angelegten Wohnbau gegolten hatte. Der ganze Großraum erfreue sich – auch dank guter Konjunktur, steigendem Job-Angebot, zunehmender Attraktivität des Waldviertels, besserer Anbindung an Linz oder der Aussicht auf attraktivere Infrastruktur auf FJ-Bahn und Straße – wachsender Nachfrage, erklärt Damberger.

Als Konkurrenz-Projekt zum Wohnbau der Stadt sieht der WAV-Direktor den geplanten Neubau daher nicht. Er verweist auf etwa 1,2 Millionen errichtete Wohnungen durch gemeinnützige Wohnbauträger in Österreich, „eine europäische und weltweite Erfolgsgeschichte. Der – vor allem für die Kunden – gut abgesicherte Wohnbau ist die perfekte Antwort für junge Menschen, Familien und die ältere Generation.“ Die WAV setze dabei seit Jahrzehnten auf nachhaltige Bauweise, heimische Firmen und qualitative Hausverwaltung – für mehrere Gemeinden sei inzwischen die Hausverwaltung von Wohnungen übernommen worden. „Ein Beweis dafür, dass die Gemeindeverantwortlichen und auch die Kunden zufrieden sein dürften“, sagt er.

Gute Fortschritte bei Bauprojekt in Weitra

Auch abseits der Bezirkshauptstadt hat die WAV derzeit einige spannende Projekte: In Schrems gab es wie berichtet die nächste Gleichenfeier im Wohnpark, für das „Junges Wohnen“-Projekt in Dietmanns ist der Altbestand abgetragen. Der Baustart soll erfolgen, sobald ihn das Wetter zulässt. Auch das Neubauprojekt in der Bergzeile in Weitra erfreut sich laut Damberger guten Verlaufs: „Wenn Petrus will, kann es um Pfingsten zur Gleichenfeier kommen.“ Ein Drittel der Wohnungen sei schon vergeben.

Mehr zum Thema