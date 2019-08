Im Schatten des breitbandnetzbau-bedingt extremen Baustellensommers in den Straßen der Bezirkshauptstadt hat sich eine überdimensionale neue Baustelle aufgetan: Zwischen Firma Baumann-Dekor in der Schremser Straße und Access-Industrial-Park in der Litschauer Straße entsteht auf zwei Kilometern Länge eine starke neue Gasleitung – die den Energiebedarf von 500 Einfamilienhäusern decken kann. Auch die Option auf eine spätere Verdoppelung ist berücksichtigt.

Grund dafür ist weniger die Entstehung eines neuen Stadtteils als eine andere wichtige Baustelle in Gmünd. Die NBG Fiber GmbH zieht wie berichtet im Access-Park ein 50 Millionen Euro schweres, bis zu 25 Meter hohes Werk in die Höhe. Dort sollen ab Herbst 2020 Gase in einem Reinraum unter größter Hitze zu 80kg schweren, hochreinen Glasfaser-Rohkörpern verwandelt werden. Und dafür braucht es vor allem eines: sehr viel Gas mit hohem Druck.

In der Mühlgasse wird die Lainsitz unterbohrt

Weil das Ortsnetz der EVN-Tochter Netz NÖ bloß für den Transport mit Niederdruck (0,1bar) konzipiert ist, errichtet diese zwischen der Gasdruckregelanlage auf Höhe Baumann und dem künftigen NBG-Werk extra eine für 3-5bar ausgelegte neue Mitteldruck-Leitung.

Die Leitung wird über Schremser Straße und Braunauplatz zum Mühlgassen-Parkplatz geleitet, hier wird die Lainsitz gequert. Das geschieht, wie Projektleiter Roland Wallner erklärt, durch eine Spülbohrung unter den Fluss: „Das Erdmaterial wird an der anderen Uferseite ausgespült. Hier kann dann wieder eine Leitung angeschlossen werden.“ Weiter geht es unter Straßen und Wiesen zum Bahnübergang in der Litschauer Straße – von dort soll auf 80cm Breite direkt auf der Landesstraße zur Abzweigung Access-Park und im Industriepark weiter zur NBG gegraben werden.

Zur Beschleunigung der Bauarbeiten wird von beiden Endpunkten weg in Richtung Stadt gegraben. Wallner, einst Bürgermeister in Hoheneich: „Im Oktober und November erwarten wir die Hauptarbeit, im Dezember die Wiederherstellung der Fahrbahnen. Wir möchten die Baustelle so hinterlassen, dass die Bevölkerung zufrieden ist.“

Das Projekt wirft Kosten in Höhe von mehr als einer halben Million Euro auf. Dafür kündigt Wallner die Nutzung maximaler Synergien an. Zwischen der Trafostation bei Eurogast Kiennast-Pilz und NBG soll das Stromnetz um eine 20.000-Volt-Mittelspannungsleitung erweitert werden, mitverlegt werden auch Lichtwellenleitungen und Kabel für die Straßenbeleuchtung. In der Litschauer Straße sollen so noch letzte von Dach zu Dach in Richtung Stadtgrenze führende Stromleitungen durch Boden-Verkabelungen ersetzt werden.

Die Bauarbeiten führt Leyrer+ Graf aus, Verlege- und Schweißarbeiten übernimmt die 25-köpfige Belegschaft des „Netz NÖ Servicecenter Gmünd“ mit Sitz zwischen Lagerhaus und Avia-Station, wo die Serviceleistungen für Strom, Gas, Wasser, Fernwärme und LWL in einer Hand zusammenfließen.

Glasfaser-Werk: Hochbau ein Monat vor Plan

Voller Tatendrang sind auch die Verantwortlichen bei NBG Fiber. „Wir sind gut unterwegs, liegen im Hochbau gut einen Monat vor dem Plan“, sagt Geschäftsführer Andre Schönauer.

Voll angelaufen ist auch die Personalsuche: Zum Produktionsstart nächstes Jahr müssen 35 Beschäftigte gefunden sein. Schönauer: „Einige Schlüsselpositionen sind bereits mit hoch qualifizierten Fachkräften aus der Region, aber zum Beispiel auch aus England, besetzt.“

Am 30. August wird mit einem „Tag der offenen Tür“ bei Führungen durch das Werksgelände der NBG-Gruppe und Verpflegung aus dem Foodtruck in der Zweiländerstraße 5 eine erste Offensive gestartet (10-18 Uhr). Eine massive Einstellungswelle soll, so Schönauer, nach Jahresbeginn 2020 starten.