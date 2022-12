Gedämpfter Jubel bei G11: Licht & Schatten am Energiesektor

Einerseits ist Wärme aus dem Gmünder Biomasse-Heizwerk im Access-Industrial-Park in Zeiten der Energiekrise gefragt wie nie – doch während das Netz wächst und wächst, bangen die Heizwerk-Betreiber an der Strom-Front um ihre Existenz. Hintergrund ist die geplante Gewinnabschöpfung bei größeren Energieerzeugern, die allmählich in Gesetzesform gegossen wird.

Die Abschöpfung ist wohl im Sinne so gut wie aller Österreicher, den Sozialdemokraten geht ein vorige Woche im Finanzausschuss des Parlaments mit Stimmen von ÖVP, Grünen und Neos auf den Weg gebrachter Entwurf gar nicht weit genug. Aber: Herbert Mandl, Vorstand der „G11 Unternehmensverbund AG“ ( einst Bioma ) mit Werk in Gmünd, drängte schon vor zwei Wochen auf eine Sonderregel für Biomasse-Heizwerke – sonst werde man nach verlustreichen Jahren infolge gestrichener Förderungen nun gar vor ein „existenzbedrohendes“ Szenario gestellt.

Mehrkosten fürs Biomasse-Heizen

Das Problem liegt wie berichtet im Umstand, dass fürs Heizwerk Rohstoff zugekauft werden muss – also dürfe dessen Strom nicht in einen Topf mit Wind-, Wasser- oder Sonnenenergie geworfen werden, sagt Mandl. 90 Prozent aller Einkünfte über maximal 180 Euro/kWh sollen von Stromerzeugern mit einer Kapazität von über 1 MW rückwirkend ab 1. Dezember als „Energiekrisenbeitrag für Strom“ abgeführt werden. Mit 180 Euro sei nicht einmal der Rohstoff zu zahlen, klagt Mandl. Holz wird wegen des Gesetzes im Rahmen der EU-Notfallmaßnahmen-Verordnung alleine nicht billiger. Dazu kommen die Kosten von 15 Beschäftigten im Firmengeflecht ums Heizwerk. Und: Längst abgeschlossene Strom-Lieferverträge sind unabhängig von den kommenden Gegebenheiten zu erfüllen. Das führt die Heizwerk-Betreiber zusätzlich in die Zwickmühle.

Das betrifft auch ein eigentliches Erfolgsprojekt aus der Region und für die Region:

Der von der Avia Energy Austria GmbH aus Zwettl angebotene Tarif „Avia Waldviertel Strom Plus“ mit erneuerbarer Energie primär aus dem G11-Heizwerk, der ab 12. Dezember in Kraft tritt, hat eine Preisgarantie bis 31. Oktober 2023. Der Tarif war binnen weniger Tage ausverkauft, er ist derzeit nicht mehr verfügbar. Herbert Mandl: „Die vertraglich vereinbarte Strom-Liefermenge ist erreicht, sie müsste aufgestockt werden.“

Meilenstein mit Magna Cartech an Grenze

Ein Meilenstein gelang G11 nach langem Ringen auch hinsichtlich internationaler Stromversorgung im grenzübergreifenden Access-Park: Die einen Steinwurf entfernte, aber in České Velenice gelegene Firma Magna Cartech mit mehr als 1.100 Mitarbeitenden, kann und darf nun beliefert werden.

Die größte Halle mit dem energieintensivsten Betrieb hat einen Stromverbrauch von immerhin etwa 1 MW. Um den liefern zu dürfen, musste laut Mandl etwa sichergestellt werden, dass kein Strom aus dem NÖ Netz an Dritte fließt. Auch musste die Magna-Halle vom tschechischen Netz getrennt werden. Jetzt haben Heizwerk und Magna eigene Trafos und Schaltanlagen, eine Kabelverbindung wurde gegraben. Die Strompreis- und Abschöpfungs-Turbulenzen werden durch die neue Kooperation kaum geschmälert, aber: Langfristig werde sie helfen, das Gmünder Heizwerk abzusichern und unabhängig zu machen, freut sich Herbert Mandl.

Wie es nun mit den Mehrkosten fürs Biomasse-Heizen weitergeht?

Nationalrats-Abgeordnete Martina Diesner-Wais – selbst Landwirtin mit Waldbesitz – hatte via NÖN ihre Zuversicht ausgedrückt, dass der Rohstoff-Einkauf im Gesetz Berücksichtigung findet. Das war bei Redaktionsschluss noch offen. Aber, so Diesner-Wais: Das Thema sei eingebracht und Gegenstand von Verhandlungen. Definitiv beschlossen werden soll das Gesetz noch diese Woche im Parlament.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.