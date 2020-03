Das Sprichwort „Man muss es von den Lebenden nehmen“ hat ein Pärchen, 30 und 27 Jahre alt, sehr wörtlich genommen – und weitete das dann auch noch auf einen Toten aus. Der 30-Jährige soll vom Konto des Nachbarn seiner Freundin mehrmals Geld behoben haben, auch noch, als der Mann bereits verstorben war. Davon will das Pärchen aber nichts gewusst haben. Zusätzlich musste sich der 30-Jährige wegen einer Körperverletzung verantworten.

Das Pärchen kam wegen der Parkplatzsuche etwas verspätet ins Bezirksgericht Gmünd. Dort erzählte der 30-Jährige, der bereits auf fünf Eintragungen und fünf Vorstrafen sowie ein Waffenverbot in seinem Strafregister verweisen kann, seine Geschichte. Die Bankomatkarte des Verstorbenen habe er schon längere Zeit bei sich gehabt, da er immer wieder Einkäufe für ihn getätigt und auch Geld für ihn abgehoben habe. Daher kannte er auch den Code. Vier Mal hob der Beschuldigte Geldbeträge zwischen 50 und 510 Euro ab, solange, bis die Bankomatkarte eingezogen wurde. Davon, dass der Nachbar im Dezember 2018 in einem Pflegeheim gestorben sei, habe der 30-Jährige nichts gewusst.

Haft auf Bewährung wegen Faustschlag

Eine weitere Behebung von 50 Euro führte die 27-jährige Lebensgefährtin des Beschuldigten aus. Das habe ihr der Freund angeschafft. Sie habe auch gar nicht gewusst, dass sie auf das Konto des Nachbarn zugreife – dass dieser zu diesem Zeitpunkt schon verstorben war, schon gar nicht.

„Den Nachbarn kannte ich seit 2016. Wir hatten ein sehr enges Verhältnis, ich habe ihn gepflegt. Dann hat er mir sogar seine Bankomatkarte ausgehändigt und gemeint, ich könne mir auch Geld abheben. Er wollte nicht, dass seine Schwester, die sich nicht um ihn gekümmert hat, etwas bekommt“, erklärte der Angeklagte.

Das habe er dann auch gemacht – bis die Bank reagiert hat. „Als die Bankomatkarte eingezogen worden ist, habe ich am Schalter nachgefragt. Da habe ich erst vom Tod des Nachbarn erfahren.“ Diesen Vorfall bestätigte vor Gericht auch ein Bankmitarbeiter, der als Zeuge geladen war: „Verstirbt ein Kunde, dann werden die Konten sofort gesperrt. In diesem Fall haben wir erst etwas später von der Pensionsversicherungsanstalt vom Tod dieses Kunden erfahren und dann sofort reagiert. Zeichnungsberechtigt war nur der Verstorbene.“

In der Wohnung des Verstorben, für die das Pärchen den Schlüssel gehabt hatte, haben sich Münzen, Schmuck und ein Sparbuch befunden. Diese Wertsachen waren bei der Begehung des Notars nach dem Tod des Wohnungsbesitzers auch noch vor Ort. Deshalb wurde das Pärchen auch vom Vergehen des Diebstahls freigesprochen. „Bis zum Tod hatten Sie ein gutes Verhältnis zu dem Nachbarn. Dass Sie von dessen Ableben nichts gewusst haben, ist nachvollziehbar“, so der Richter, noch dazu, wo der Angeklagte Reue gezeigt hat: „Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich von einem Toten Geld genommen habe. Ich will das Geld zurückzahlen.“

Trotzdem bekam der 30-Jährige am Bezirksgericht eine fünfmonatige Haftstrafe auf Bewährung aufgebrummt. Er soll nämlich im Juli des vergangenen Jahres einem Mann auf einem Parkplatz einen Faustschlag versetzt haben.

„Sie haben bereits drei Strafen mit offener Probezeit“, meinte der Richter. Daher wurde die Probezeit des 30-Jährigen auf fünf Jahre verlängert.

„Wenn auf einem Parkplatz Betrunkene herumlaufen, steigen Sie in Zukunft nicht aus, sondern rufen Sie die Polizei“, gab der Richter schließlich dem Verurteilten noch mit auf den Weg.