Einst waren die Buchhandlungen Berger und Spazierer starke Frequenzbringer im Zentrum, nach dem Frühjahr 2019 wird es keine davon mehr in der Bezirkshauptstadt geben: „Ja, ich habe mich dazu entschlossen, die Gmünder Filiale zu schließen“, bestätigt Geschäftsführer Tobias Spazierer auf wiederholte NÖN-Nachfrage hartnäckige Gerüchte. Bis Jahresende laufe der Betrieb auf jeden Fall unverändert weiter, danach solle der Abverkauf starten. Von dessen Verlauf hänge der Zeitpunkt der tatsächlichen Schließung ab, so Spazierer.

Historische Aufnahme des Geschäftslokales am Stadtplatz 48. | F: privat

120 Jahre, nachdem der spätere Bürgermeister Emerich Berger – heute Namensgeber der wichtigsten Gmünder Einkaufsstraße – am Stadtplatz 48 eine Druckerei und Buchhandlung gegründet hatte, wird der Buchhandel also aus dem historischen Geschäftslokal verschwinden. Er habe sich die Entscheidung, das 2009 übernommene Geschäftslokal trotz bis Oktober 2019 laufenden Mietvertrages aufzugeben, nicht leicht gemacht, beteuert Spazierer.

Am schwersten sei es gefallen, drei der vier „langjährigen, guten Mitarbeiterinnen“ die Kündigung auszusprechen. Aber: „Die Entscheidung basiert auf Zahlen, ist ein notwendiger Schritt.“ Er verweist auf Buchhandlungen in Waidhofen, Weitra oder Zwettl, die dem Druck von Diskontern, Supermärkten und Internet nachgaben. In Gmünd seien Umsatz und Kundenzahl rückläufig, die Schließungsgerüchte hätten dazu beigetragen – während der Firmensitz in Schrems Zuwächse verzeichne und absolut nicht gefährdet sei.

Firmensitz in Schrems übernimmt Mitarbeiterin

Dazu kommen in Gmünd höhere Fixkosten durch Miete (das Schremser Lokal steht im Firmeneigentum) und intensiveren Personaleinsatz auf zwei Etagen mit vorderem und hinterem Bereich sowie Stiegenhaus. „Außerdem würden in Gmünd größere Investitionen anfallen“, sagt Spazierer: „Einige Bereiche sind nicht mehr zeitgemäß.“

Eine Mitarbeiterin wird nach Schrems übernommen, das Personal wird dort um die Stelle aufgestockt. Übernommen werden sollen auch einzelne erfolgreiche Geschäftsfelder. Deshalb – und auch wegen bewährten Schwerpunkten wie jenem zu Schultaschen – hofft Spazierer, einige Gmünder auch für Schrems begeistern zu können. Bürokunden und Internet-Plattformen sollen unverändert weiter betreut werden.

Aufgegeben werden muss jedoch die an sich beliebte Sparte Wohnen & Deko, für die in Schrems der Platz fehlt. Der Shop im Gymnasium soll dieses Schuljahr weiter geführt werden, sagt Tobias Spazierer: „Danach werden wir uns auch hier die Umsätze ansehen müssen.“