Die Coronakrise war noch jung, da tüftelte Alexander Bauer als Geschäftsführer der auf 3D-Drucke spezialisierten NBG-Tochter NBG-Dimensions bereits – wie zuerst auf NÖN.at berichtet – an 3D-gedruckten Gesichts-Visieren zur Virenabwehr aus dem Hoheneicher Werk. Binnen drei Tagen waren laut Holding-CEO Karl Bauer 10.000 Exemplare des leichten und beweglichen Teils bestellt…

Die Grenzen der Produktionsanlage an der B41 wurden damit gesprengt, schafft sie doch maximal 400 Stück pro Tag. Dazu kam, dass es zwar die Idee gab, das System für den Vertrieb an den Endkunden mit Aufgabenbereichen für Verpackung, Folierung, Versand oder Rechnungs-Abwicklung erst in Windeseile aus dem Boden gestampft werden mussten.

„Wir mussten Prioritäten definieren, alle, die das Visier für den Kontakt mit Patienten rasch brauchten, vorreihen“, sagt CEO Karl Bauer. Teils wurden Aufträge wegen der Wartezeiten storniert, teils kamen Lieferungen am Postweg nicht an. Dadurch, dass jetzt laufend neue Berufssparten wie zuletzt die Frisöre oder demnächst der Gastronomie-Bereich wieder starten dürfen, reißt die Nachfrage nicht ab. Immer noch trudeln 250 bis 300 Bestellungen täglich ein.

Die vierköpfige Belegschaft der NBG-Dimensions könnte den Ansturm alleine nicht stemmen, bis heute bindet die Produktion der „Face Shields“ auch zehn Beschäftigte aus anderen Bereichen der NBG-Holding. Letztlich habe die Aktion wegen des hohen Aufwandes weniger dem Verdienst als dem Dienst am Kunden gegolten, analysiert Karl Bauer. Auf jeden Fall hat sie dem Haus durch vielfache bundesweite Medienbeiträge auch kostenlose Werbung gebracht.