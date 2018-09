Das Angebot im Gesundheitszentrum am Gmünder Stadtplatz wird mit letzter Septemberwoche erweitert: Michaela Pinter, Fachärztin für Neurologie & Psychiatrie sowie Professorin für Neurorehabilitations-Forschung an der Donau-Uni Krems, wird hier vorerst einen Freitag im Monat ordinieren.

Einen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit wird hier neben Behandlungsformen bei Parkinson oder neuropathischen Schmerzen (wie Gürtelrose oder Bandscheibenvorfall) die Injektion des Wirkstoffes Botulinumtoxin etwa für die Reduktion von spastischen und dystonen Verkrampfungen bilden. Nach Schlaganfällen oder Schädel-Hirn-Traumen, bei Multipler Sklerose, aber auch Ärgernissen wie Blinzelstörungen, Schiefhals oder hyperaktiven Schweißdrüsen kommt das aus der Schönheitsmedizin als „Botox“ bekannte Mittel zum Einsatz.

Zurück in der Heimat

Michaela Pinter weist in diesen Bereichen langjährige Erfahrung auf, baute einst die Neurologische Abteilung des Rehabilitationszentrums Rosenhügel in Wien auf und leitete es bis 2008, seither arbeitet sie an den Klinken Allentsteig und Horn. „Die Nachfrage ist in den vergangenen Jahren exponentiell angestiegen. Menschen werden immer älter, zugleich steigt das Bewusstsein für damit einhergehende Probleme und die Löse-Möglichkeit“, erklärt die Medizinerin, die aber auch häufig junge Menschen behandelt. Das Angebot hinke im Vergleich zur Nachfrage nach.

Derzeit spritze in den Bezirken Gmünd und Waidhofen im neurologischen Bereich niemand Botulinumtoxin, die darauf spezialisierte Ambulanz am Klinikum Horn platze daher aus allen Nähten und unterstütze die Schaffung eines Angebotes im niedergelassenen Bereich.

Warum die Wahl der in Wien lebenden Michaela Pinter gerade auf Gmünd fiel? Es ist ihr Heimatbezirk. „Meine ersten zehn Jahre verbrachte ich in Harmanschlag, kam dann zur Gymnasium-Ausbildung nach St. Pölten und zum Medizinstudium nach Wien – wo ich geblieben bin“, sagt sie. Ihr Bruder Peter Pinter wurde in Bad Großpertholz Gemeindearzt, den heutigen Geschäftsführer des Gesundheitszentrums, Christian Bauer, kennt sie aus Kindheitstagen. Der berufliche Gang nach Gmünd ist fast eine Rückkehr.