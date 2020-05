Mit Asphaltierungsarbeiten und der Umzäunung des weitläufigen Betriebsgeländes beim Glasfaser-Pionier NBG im Gmünder Access-Industrial-Park wurde es in der Vorwoche offensichtlich: Die größte Baustelle des Waldviertels mit dem bisherigen privaten Rekord-Einzelinvestment von etwa 50 Millionen Euro steuert auf den Abschluss zu. Die Erzeugung reinster Glasfaser-Rohlinge „Made in Gmünd“ wird langsam konkret.

Natürlich Corona

Vieles drehte sich seit Mitte März auch in der NBG-Holding um das Virus. Just in der Woche, als bundesweit die verschärften Maßnahmen zur Covid-19-Eindämmung begannen, hätte eigentlich das Büro im runderneuerten früheren und neuen Hauptgebäude (ehemaliger „Kubator“) bezogen werden sollen – der Schritt konnte bis heute nicht abgeschlossen werden. Die Produktionsbereiche stellten auf 3-Schicht-Betrieb um, wurden untereinander isoliert, die Angestellten gingen ins Homeoffice. Die NBG-Tochter NBG-Dimensions riss mit der Entwicklung von Gesichts-Visieren kaum bewältigbare Kundennachfrage an sich (siehe Beitrag links!).

In der Kürze lag die Würze

Auch Kurzarbeit war in der Holding, die im Lauf des Jahres auf etwa 160 Mitarbeiter wachsen will, ein Thema – aber nur kurz. „Wir haben mit Ende April wieder auf Vollzeit umgestellt. Es scheint so, als würden wir die Krise gut überstehen“, sagt CEO Karl Bauer: „Unsere breite internationale Streuung kommt uns in dieser Phase einfach zugute.“

NBG-Systems als Lieferant von hochwertigen Glasfaser-Kabeln habe etwa bis in den August hinein volle Auftragsbücher – und in den vergangenen Wochen sogar ein sattes Auftragsplus verzeichnet.

Millionen-Projekt durch Covid-19 verzögert

Die Pläne einer anderen NBG-Tochter wurden durch Corona auf den Kopf gestellt. Das 50 Millionen Euro schwere Großprojekt der NBG-Fiber zum Bau der ersten europäischen Produktion für Glasfaser-Rohlinge geriet durch die Maßnahmen aus dem engen Zeitkorsett.

Gleich zu Beginn der Corona-Beschränkungen setzte es einen zweiwöchigen Baustopp. Danach musste manche Zuliefer-Einschränkung genauso hingenommen, am laufenden Band improvisiert und nachjustiert werden – etwa um die Mega-Tanks für Wasserstoff (Fassungsvermögen: 100.000 l) und Helium (95.000 l) unter Einhaltung aller Bestimmungen in Schwerlast-Transporten über die deutsche Grenze zu bringen.

Auch für das Asphaltieren hätten viele Komponenten kurzfristig arrangiert werden müssen, sagt CTO Christian Zwettler: „Das sind Ketten – fehlt ein Teil, dann steht alles.“ Auf der Baustelle mit täglich etwa 50 Beschäftigten mussten die Register hinsichtlich Sicherheit neu gezogen werden, die Zahl der WC- Container verdoppelt werden.

Herkules-Aufgabe: 70 finnische Sattelschlepper durch Europa

Als finale Herkules-Aufgabe bleibt die Installierung des riesigen Maschinenparks mit 17 Einzelmaschinen, der in mehr als 70 Sattelschlepper-Fuhren aus Finnland angeliefert und hier zusammengebaut werden soll. Am Weg liegen etliche Grenzen mit jeweils eigenen Richtlinien hinsichtlich Material und Personal – die Finnen wollen die Maschinen zwecks Anlernens gemeinsam mit NBG-Leuten aufbauen.

Nach einiger Verzögerung sollen diese Woche immerhin erste Teile die Ländergrenzen passieren und angeliefert werden.

Halle mit turbulentem Innenleben

Im Büroanbau wird diese Woche nach Verzögerungen für 13 Beschäftigte der Betrieb aufgenommen, auch das weitere Innenleben der Produktionsanlage ist bis auf den Maschinenpark sehr fortgeschritten. Die 20 m hohe „Halle in der Halle“ als fast partikelfreier Reinraum, in dessen Bauch das hochwertige Glas produziert werden soll, steht. Zwischen den zwei Hallen wälzen sich dicke Kabel durch den dicht gefüllten Schacht.

Der Reinraum ist indes verbunden mit einem überdimensionalen Klimatisierungsraum. Der muss konstant 23 Grad Celsius und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit gewähren – und zwecks Erneuerung stattliche 190.000 m 3 Luft pro Stunde umwälzen. Für die Lüftung an sich sorgen 50 Tonnen schwere Lüftungsgeräte in der Größe zweier Einfamilienhäuser, vollgepumpt mit Filteranlagen, am Gebäudedach, von wo 36 Tonnen schwere Lüftungskanäle ausstrahlen. Immerhin fast fünf Millionen Euro kosteten die Teile für Kühlraum und Lüftung, rechnet Geschäftsführer Andre Schönauer vor.

Neues Ziel: Ende Juli erste Glasfaser-Rohlinge

Ziel ist es, dass der Probebetrieb bis Ende Juli anlaufen kann, blickt Christian Zwettler nach vor. Aber: „Es kommt auf tausende Parameter an, die alle passen müssen.“ Genau das mache die Sache so spannend, sagt Karl Bauer, „in unserem Werk ist die Verzahnung fast aller technischen Professionen notwendig“.

In der dann weltweit modernsten Produktionsanlage für Glasfaser-Rohkörper sollen in 120 Stunden langen chemischen Verfahren Gase zu reinstem Glas verwandelt werden. Aus den je 80 kg schweren Glasfaser-Rohkörpern werden dann in eigenen Werken etwa 2.500 km Glasfaser „gezogen“.