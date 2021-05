Auch wenn es der Regen der vergangenen Tage nicht ganz vermuten lässt: Es geht mit großen Schritten in Richtung Sommer - und damit in Richtung Urlaubssaison. Lockdowns und Reisebeschränkungen haben die Reisebüros besonders stark getroffen. Erste Buchungen gibt es inzwischen wieder. Was sich die Reisebüros im Bezirk vom heurigen Jahr erwarten und welche Hoffnungen sie für 2022 haben.

Das Gute liegt oft so nah

Oder in diesem Fall der Urlaub. Denn erste Buchungen zeigen, dass heuer Destinationen gefragt sind, die per Auto oder kurzer Flugreise zu erreichen sind, erzählt Brigitta Strasser-Pölzl vom Reisebüro Pölzl in Gmünd: „Dazu gehören Österreich, Deutschland, Italien, Kroatien aber auch Spanien und Griechenland.“

Die Tendenz zu kurzen Flügen und Autoreisen nimmt auch Thomas Breit bei FAM-Reisen wahr: „Fernreisen sind derzeit eigentlich kein Thema.“ Dass die Leute reisen wollen, merken beide: „Aber ob das in Österreich oder im Ausland, heuer oder nächstes Jahr sein wird, bleibt fraglich“, sagt Breit. Und Strasser-Pölzl: „Die Reisefreiheit wird sehnsüchtig erwartet.“

Kurzfristige und langfristige Trends

Für die Sommermonate erwartet sich Brigitta Strasser-Pölzl kurzfristige Buchungen, um die Lageentwicklung abzuwarten. Der Fokus im Pölzl-Reiseprogramm liegt deshalb auf den Herbstreisen. „Dafür gibt es sogar schon einige Buchungen“, sagt sie. Dass das kurzfristige Buchungsverhalten von Dauer ist, glaubt sie aber nicht.

Ein bisschen anders sieht das Thomas Breit: „In den vergangenen Jahren haben die Kunden immer früher gebucht. Ich denke, das wird sich ändern.“ Langfristig gesehen vermutet er, dass das Buchen im Reisebüro durch die Pandemie einen Aufschwung erfährt: „Da gibt es einen Ansprechpartner und das wurde vor allem wegen der Sicherheit wichtig.“

Quarantäne als Hürde

Unsicherheiten beim Reisen bleiben trotz der Lockerungen - etwa die Quarantäne: „Die Bereitschaft der Menschen zum Reisen ist gegeben, nur will kaum jemand nach dem Urlaub in Quarantäne“, sagt Doris Bednar vom Reisecenter Waidhofen und Gmünd. Auch Brigitta Strasser-Pölzl sieht die Quarantäne und Tests im Urlaub als Hürde für die Reisebranche. Sie hofft aber auf zumindest EU-weit einheitliche Regelungen, auch mithilfe des „Grünen Pass“.

Werden alle überleben?

Ganz einfach ist die Lage in finanzieller Hinsicht freilich nicht: „Wir bekommen schon etwas, aber das ist einfach zu wenig. Ich weiß nicht, wie das alle Reisebüros überleben sollen“, sagt Doris Bednar. Ohne eigene Reserven würde es jedenfalls nicht gehen.

Beim Waldviertler Reise-Platzhirschen Frank-Reisen mit Sitz in Waidhofen bleibt Geschäftsführer Christoph Wurz mit dem Linienverkehr ein Standbein in den fordernden Zeiten im Reisebüro. Finanziell müsse man sich aktuell keine Sorgen machen, auch Regierungshilfen kamen an: „Dafür sind wir sehr dankbar. Das hat uns wirklich gutgetan“, sagt er. Im Vorjahr nahm das Unternehmen zudem einen Überbrückungskredit auf.

Krisen hat die Reisebranche schon so manche gesehen. Vielleicht verliert Brigitta Strasser-Pölzl auch deshalb die Hoffnung nicht so schnell: „Wir sind ein alteingesessenes Unternehmen und werden auch diese Pandemie überstehen.“

Erwarteter Reiseboom

Vorsichtigen Optimismus versprüht auch Thomas Breit im NÖN-Gespräch. Bei FAM-Reisen laufen gerade die Planungen für den Silvesterzug an. Zur Zukunft der Reisebranche hat er sich schon Gedanken gemacht: „Das heurige Jahr wird kein Erfolg werden. Unsere Hoffnung ist aber, dass im nächsten Jahr ein Reiseboom eintritt.“ Brigitta Strasser-Pölzl schätzt die Lage ähnlich ein: „Wir sind eine der letzten Branchen, die wieder starten. Ich bin aber sehr optimistisch, dass es nächstes Jahr einen Reiseboom geben wird.“

Einig sind sich alle Reiseprofis in einer Hinsicht: Es kann eigentlich nur besser werden.