Die Baugerüste der Gmünder Baufirma Leyrer+Graf zierten bis vor wenigen Tagen eines der markantesten Gebäude des Landes: Die Fachkräfte des größten Arbeitgeberbetriebes im Waldviertel legten Hand am Benediktinerstift Göttweig, dem Weltkulturerbe am Rande der Wachau, an.

Leyrer+Graf führte die Fassadensanierung bei der „Alten Burg“ und danach bei den Werkstätten durch. Für die Arbeiten kam ausschließlich handgemischter „NHL“-Kalkputz zum Einsatz, alle Fassadenflächen wurden in historischer Freskotechnik mit Kalkfarbe gefärbelt.

... und jetzt. | Leyrer+Graf

Bereits seit 2015 war indes die L+G-Tochter Graf-Holztechnik in Göttweig im Einsatz. Sie wirkte an der Renovierung der Dachflächen mit, die beim Sturm Kyrill stark in Mitleidenschaft gezogen wurden – was einem Monsterprojekt glich: Verfügt das Stift doch laut Abt Columban Luser über 18.000 m2 Dachfläche, die er mit der Dachfläche von 150 Einfamilienhäusern gleich setzt. Alle Dachziegel müssen ersetzt werden, wobei die Berücksichtigung des Denkmalschutzes das Projekt maßgeblich prägt – so wurden auch alle neueingebauten Holzteile aufgrund der Denkmalauflagen originalgetreu nachgebaut. Die Gesamtkosten liegen daher bei etwa 6,8 Millionen Euro.

Graf-Holztechnik zeichnet für die Sanierung der Dachstühle verantwortlich, wobei sich durch teils massive Beschädigungen sehr schwierige Bedingungen boten. Nach dem Start über dem Kammeramt 2015 wurden der Dachstuhl über der Kaiserstiege und der erste Teil über dem Nordtrakt saniert.

Eigenes Schutzdach für Troger-Fresko

Eine Herausforderung stellte die monumentale Kaiserstiege vor allem deshalb dar, weil die Decke darüber ein wertvolles Fresko des Barockmeisters Paul Troger aus dem Jahr 1739 ziert. Vorübergehend wurde ein eigenes, innenliegendes Schutzdach hergestellt, um sicherzustellen, dass während der Sanierungsarbeiten kein Niederschlagswasser auf das Gewölbe dringen konnte.

Alle neuen Holzteile (hier ein Blick in die Foresterie) wurden originalgetreu nachgebaut. | Leyrer+Graf

2016 wurden der Dachstuhl des Nordtraktes fertig saniert und auch die Sanierung des Vestibültraktes abgewickelt, 2017 folgten die Dächer der Werkstatt und der Foresterie, ehe heuer die Dachsanierungsarbeiten aufgrund des Sturmschadens mit dem ältesten Teil des Stiftes, der „Alten Burg“, sowie den Wirtschaftsgebäuden angegangen werden.