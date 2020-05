Genau 400 Jahre nach der Errichtung bricht für das markante Gebäude am Stadtplatz Nummer 15 in Gmünd eine neue Ära an: Mark Bauer und Christian Kölling wollen das 1620 als Bäckerei erbaute, seit 1760 durchgehend als Gasthaus und schließlich als Hotel-Restaurant „Goldener Stern“ geführte Haus ab 1. Juli als neue Eigentümer und Betreiber in die Zukunft führen.

Runderneuertes Haus

Es sei an der Zeit, die Geschicke an die nächste Generation zu übergeben, sagen die Eheleute Maria-Theresia und Franz Siller, die vor 15 Jahren das in die Jahre gekommene Haus erworben und massiv in die Erneuerung investiert hatten. Restaurant, Kamin- bzw. Zunftstube, Weinkeller und Heuriger wurden eingerichtet, Saal und Rezeption komplett adaptiert, die Bettenzahl durch Aktivierung zweier Etagen verdoppelt, das äußere Erscheinungsbild generalüberholt.

Weiteres Standbein des Minibar-Schöpfers

P. Suchy Das Gebäude wird seit 1760 als Gaststätte betrieben.

Aus dem neuen Eigentümer-Duo muss man Mark Bauer nicht mehr vorstellen: Der junge Gmünder hat noch als Schüler der HLF Krems unweit des Goldenen Sterns die „Minibar“ als eine der urbansten Locations des Waldviertels geschaffen und damit den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Parallel dazu führt er an der Seite seines Bruders Alexander und seines Vaters Karl den weltweit erfolgreichen Glasfaser-Pionier NBG mit etlichen Tochtergesellschaften.

Eher vorgestellt werden muss in Gmünd der künftige Co-Eigentümer Christian Kölling. Der gebürtige Bielefelder, der seit sieben Jahren in Wien lebt und für seine neue Tätigkeit ins Waldviertel übersiedelt, kann auf jahrelange Erfahrung in der Hotellerie verweisen – unter anderem als General Manager des Lindner Hotel Wildrose Sylt, des schicken 25hours Hotel oder Lindner Hotel Am Belvedere in Wien. Seine primäre Erkenntnis aus diesen Management-Jahren: „Dass es einen wirklichen Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Hotel gibt. Nämlich die Menschen, die darin arbeiten, und wie sie miteinander sowie mit den Gästen umgehen.“

Freund sein, nicht nur Gast

Im Goldenen Stern solle jeder Gast und jedes Team-Mitglied „so sein können, wie er oder sie ist, dabei können wir an eine sehr gute Basis anknüpfen“. Freund zu sein und nicht bloß Gast – diesen Gedanken wollen Kölling und Bauer mit ihrem Slogan „Du bei Uns“ Urlaubern und Wirtshausgästen vermitteln.

Übergabe „mit gutem Gefühl“

Den Stern habe er in der Vergangenheit öfters im Vorbeigehen beäugt, Visionen dafür gesponnen, schmunzelt der 49-jährige Kölling, „aber immer aus weiter Ferne“. Bis er Wind von Verkaufs-Absichten von Maria-Theresia und Franz Siller bekommen habe. Diese freuen sich ihrerseits über die Nachfolge-Lösung, sie übergeben das Zepter „mit einem guten Gefühl“. Der Abschied falle leichter, wenn man wisse, dass das Haus in gute Hände kommt, sagen sie, und danken ihren Wegbegleitern aus den vergangenen 15 Jahren. Für viele neu geschlossene Freundschaften seien sie dankbar: „Das geschichtsreiche Haus zu führen war eine wunderschöne Aufgabe und Herausforderung.“

Baulich sehen die neuen Eigentümer den Goldenen Stern in tadellosem Zustand. Operativ möchten sie nach der Übernahme des Hauses und aller 22 Mitarbeiter auf Altbewährtes setzen – und langsam eine eigene Handschrift sichtbar machen.