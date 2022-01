Ausverkauft: 81-Jährige schrieb lokalen Bestseller

„Mama, um dein Kochbuch wird beim Erbe einmal gestritten werden!“, sollen die Kinder der legendären Grillensteiner Wirtin Elfriede Traxler einst gesagt haben. Dann hat sie ihre Rezepte händisch abgeschrieben, Verleger Alexander Berger hat sie schließlich überredet, ihre Rezepte in Buchform herauszubringen. Die NÖN berichtete in der Erscheinungswoche darüber: Allfällige Streits am Ladentisch sind nicht dokumentiert, binnen einer Woche war das Werk aber restlos vergriffen.

„Das ist einerseits perfekt“, freut sich Berger über den wirtschaftlichen Erfolg von „30 Jahre Hausmannskost vom Gasthaus Lui und Elfriede Traxler Grillenstein/Blockheide 1962 – 1993“. Andererseits sei es schade, die Nachfrage habe die 450 Exemplare starke Auflage bei Weitem überstiegen. Als ein auf seiner Suche erfolgloser Mödlinger via NÖN anfragte, wo ein solches Werk denn noch zu haben sei, musste der Chef von „BergerPrint“ einräumen, dass mittlerweile selbst letzte Belegexemplare weg sind. Dutzende Anfragen mussten ihm zufolge negativ beantwortet werden.

„Elfriede Traxler freut sich selbst am meisten“, schmunzelt Berger, nachdem ihn die Publikation einige Überredungskunst gekostet hatte: „Sie wollte sich nicht in den Vordergrund stellen.“ Wie er sich den Erfolg der Rezeptsammlung der 81-Jährigen, die als 15-Jährige krankheitsbedingt von der elterlichen Landwirtschaft in Schweiggers auf die Landwirtschaftsschule geschickt wurde und dort im Kochunterricht ihre Berufung fand, erklärt? Das liege vor allem an der Person. „Viele Menschen – wie man sieht, auch von außerhalb des Waldviertels – verbinden das Gasthaus Traxler einfach aus ihrer Jugend mit hervorragendem Essen von Frau Traxler.“

Dritte Auflage für Drach- Buch über Nachkriegszeit

Einen Nachdruck des Kochbuches denkt Alexander Berger an. Bloß: Die große Herausforderung des Verlegers ist es, die Nachfrage vorab einzuschätzen – den ganzen Druckprozess für eine zweite Auflage nochmal zu starten, ist wesentlich kostspieliger, als in der ersten Runde einige Hundert Exemplare mehr zu drucken. Berger will abwarten, ob die Nachfrage auch nach dem Weihnachtsgeschäft bleibt, dann über eine zweite Auflage entscheiden.

Ein anderer lokaler Bestseller ist bei BergerPrint übrigens soeben in der bereits dritten Auflage erschienen: Von dem 632 Seiten starken Wälzer „Nachkriegszeit im Waldviertel – Von Heimkehrern, Russen & anderen Fremden“ des Gmünder Historikers Franz Drach wurden noch einmal 300 Stück gedruckt. Das Werk zur Frage, was nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aus Menschen, Familien, Gesellschaft und Wirtschaft im Waldviertel geworden ist, erschien im Dezember 2020. Schon im Februar 2021 musste wegen einer dreistelligen Zahl an Vorbestellungen die zweite Auflage gedruckt werden, bis heute hat es sich mehr als 700 Mal verkauft.