Hausmannskost zum Nachschlagen: Kochbuch von Wirtinnen-Legende Traxler

Ein Buch mit besonderem Regionalbezug ist dieser Tage erschienen: die Rezeptesammlung von Elfriede Traxler, jahrzehntelang Wirtin des Gasthauses Traxler in Grillenstein am Eingang zur Blockheide. Eigentlich war es nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, bloß für Kinder und Enkel hatte die betagte Dame nach langer Zeit zur Füllfeder gegriffen und ihre altbewährten Rezepte der Hausmannskost aufgezeichnet.

„Meine Kinder sagten immer: ‚Mama, um dein Kochbuch wird beim Erbe einmal gestritten werden!‘ Da hab ich alle Rezepte mit der Hand abgeschrieben“, erzählt Elfriede Traxler. Die Gmünder Druckerei Berger sollte ihre Aufzeichnungen in Buchform bringen. Alexander Berger kennt das für seine Küche geschätzte Gasthaus seit seiner Kindheit und überzeugte sie schließlich davon, das Buch herauszugeben: „Da sie nicht im Mittelpunkt stehen will, stimmte sie erst nach einigem Zögern zu.“

Als Älteste von sechs Geschwistern wuchs Elfriede, geborene Thaler, Jahrgang 1940, auf einem damals großen Bauernhof in Schweiggers auf. Schon früh musste sie sich um die Geschwister kümmern. Für die Arbeit am Hof war sie im letzten Schuljahr „sommerbefreit“, erzählt sie: „Ich ging nur von November bis März in die Schule und bekam im Juni das Zeugnis.“ Mit 15 Jahren wurde Elfriede krank, der Arzt empfahl eine Auszeit und sie durfte die Landwirtschaftsschule in Tullnerbach besuchen. Dort erhielt sie Kochunterricht, die Rezepte wurden mit der Hand aufgeschrieben – die Basis für Traxlers Karriere als Wirtin und nun für ihr Buch.

Klein gestartet, groß herausgekommen

Mit ihrem Mann Lui Traxler, ebenfalls aus einer Bauernfamilie, kaufte sie 1962 das alte Gasthaus in Grillenstein. Während Lui bei der Firma Baumann den Lebensunterhalt für die Familie verdiente, starteten die beiden ihr Lokal ganz klein. Anfangs kam bloß ein Lehrmädchen zum Mittagessen, langsam wurden die Mitesser mehr. Das Schulkochbuch leistete gute Dienste und wurde im Laufe der Jahre um viele Erfahrungen und Rezepte ergänzt. „Für die erste Hochzeit haben uns zum Glück unsere Nachbarn das Tafelgeschirr geborgt, wir hatten keins“, erinnert sich Elfriede Traxler lachend.

Eines Tages stellte sich eine alte Frau vor, die ihr, der berufstätigen Mutter, „einfach helfen“ wollte, sie war allein und wollte sich nützlich machen. Es war die ehemalige Köchin des Lagers in Gmünd-Neustadt, die nun beim Kochen half und von der die Wirtin viel lernte. Richtig bergauf ging es mit der Gästezahl, als 1964 Carl Hermann den Naturpark Blockheide gründete. Es kamen Ausflügler und viele Busse.

Busse aus OÖ machten Umweg für Beuschel

Besonders beliebt waren Schweins- und Rindsbraten, Fleischknödel und Sulz. Busreisende aus Oberösterreich machten einen Umweg für ein Beuschel zur Jause. In aller Bescheidenheit merkt Traxler an: „Ich glaube, wir waren mit unserem Angebot schon berühmt.“ Mit dem Erfolg wurde das Gasthaus zu klein und daher ausgebaut. Die neue Küche war 1974 die größte und modernste im Waldviertel, wie die ehemalige Wirtin stolz anmerkt. 1993 übernahmen Sohn Martin und Schwiegertochter Petra das Lokal und machten es zum „Schüsselwirt“, die Mutter zog sich aus der Gasthausküche zurück, backte weiterhin Torten und Weihnachtsbäckerei für treue Kunden. „Was hab ich Hochzeitstorten gebacken – und keine einzige fotografiert“, bedauert sie ein bisschen.

Rezepte „gegen den Trend“ sollen erhalten bleiben

Verleger Alexander Berger hat das Buch bewusst gegen den Trend „gesunde Küche mit wenigen Zutaten“ herausgegeben: „Damit auch diese alten Rezepte erhalten bleiben.“ Die handgeschriebene Sammlung „30 Jahre Hausmannskost vom Gasthaus Lui und Elfriede Traxler Grillenstein/Blockheide 1962 – 1993“ enthält Rezepte, die Elfriede Traxler oft und gerne gekocht und gebacken hat. Erhältlich bei Druckerei Berger, im Gasthaus „Schüsselwirt“ Traxler, im lokalen Buchhandel und am Gemeindeamt.