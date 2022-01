Großes Lob für Personal im Landesklinikum

Immer wieder war in den vergangenen Wochen von Aggressionen gegen Gesundheitspersonal die Rede, dem Personal des Gmünder Klinikums schlägt nun höchstes Lob entgegen. „Ihr Einsatz ist enorm und überhaupt nicht selbstverständlich“, betont Franz Winter. In seiner Familie aus Weitra hatte das Coronavirus im ausklingenden Jahr 2021 – wie in vielen weiteren Familien – mit voller Härte zugeschlagen.

Seine betagten Eltern erkrankten im November am Coronavirus. Der Vater war zu dem Zeitpunkt bereits zwei mal geimpft, die Mutter war nicht geimpft. „Am 17. November wurde unser Vater auf der Covid-Intensivstation im Landesklinikum Gmünd aufgenommen. Besuche waren ja nicht möglich, aber wir erhielten jeden Tag bei den diensthabenden Ärzten telefonisch Auskunft über seinen gesundheitlichen Zustand“, berichtet Franz Winter. Am 24. November musste dann auch die Mutter in die Covid-Station eingeliefert werden.

Nachdem Winters Vater nach einigen Tagen von der Intensivstation auf die Covid-Station verlegt werden konnte, verschlechterte sich sein Krankheitsverlauf zusehends. Er verstarb am 2. Dezember im Alter von 85 Jahren. „Unsere Mutter konnte nach vierzehn Tagen das Landesklinikum Gmünd verlassen“, erzählt der Weitraer.

„In dieser für die gesamte Familie sehr schweren Zeit haben uns die Ärzte, die Krankenschwestern, das Pflegepersonal und die Palliativschwestern durch ihre Unterstützung, ihr Mitgefühl und mit ihrem Einfühlungsvermögen sehr viel Menschlichkeit entgegengebracht. Trotz des enormen Arbeitsaufwandes hörten sie zu, beantworteten unsere Fragen und nahmen Anteil. Das ist nicht selbstverständlich“, meint Franz Winter.