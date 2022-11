Großes, neues Ensemble: So wird das neue Wohnprojekt

Im Juni hatte die NÖN exklusiv über Pläne für das seit Jahren größte Wohnbauprojekt in Gmünd berichtet. Jetzt kam es noch nicht zum damals für Herbst 2022 erhofften Baustart der 36 Einheiten, aber: Die Mödlinger „WETgruppe“ präzisierte mit Architekt Gerhard Macho das Vorhaben in der Schremser Straße, für das nun 2023 der Spatenstich und 2025 die Fertigstellung avisiert sind.

Am Ort der abgetragenen „Meindl-Höfe“ in der Schremser Straße 32 bzw. 34 sind hinter einem neuen Geh- & Radweg und weiten Vorplatz eine barrierefreie Wohnhausanlage mit 32 Einheiten in zwei Bauteilen und dahinter zwei zweigeschoßige Doppelhäuser vorgesehen. Sie sollen am lang gezogenen Grund durch Wege, Grünanlagen, Spiel- bzw. Kommunikationsbereiche untereinander sowie mit den Gemeindebauten in Schremser Straße 36 bzw. Brüder-Baumann-Straße 2 verbunden sein. Die Gemeindewohnhäuser wurden bzw. werden im Zuge anstehender Sanierungen auch farblich mit den Neubauten abgestimmt, ergänzen somit das einheitliche Erscheinungsbild.

Kostenfrage ist noch unklar

Von der Schremser Straße aus ist links ein viergeschoßiger Wohnbau geplant, daneben ein verglaster Übergang zum gemeinsamen Stiegenhaus mit Aufzug und Gängen in einen lang gezogenen Westtrakt in Richtung der Schulgasse. Der Niveauunterschied von elf Metern wird für eine Tiefgarage mit zentraler Zufahrt und 59 Stellplätzen unter den Bauten genutzt. Ebenfalls zentral sind Fahrradabstell- und Müllräume vorgesehen, alle Einheiten erhalten große Balkone bzw. unten Terrassen mit Gärten. Ein bewaldeter Hügel hin zur Passauergasse soll etwa als Option zum Spielen erhalten bleiben.

Zur Kostenfrage kann Geschäftsführer Christian Rädler von der WETgruppe wegen derzeit kniffliger Parameter wie Material-, Personal- und Betriebskosten sowie Zinsen noch keine Richtung nennen. Aber: Er betont, dass die NÖ Wohnbauförderung für Objekte und Bewohner angehoben wird. Alle Einheiten werden als Miete mit Kaufoption nach fünf Jahren, manche auch mit Sofortkauf-Option, angeboten. Die Größen liegen abhängig von der Zimmerzahl zwischen 52 und 82, in den Reihenhäusern bei 107 m². Rädler: Wie bei allen WET-Projekten werde großer Wert auf Nachhaltigkeit – von PV am begrünten Dach über Niedrigenergie bis zu natürlicher Beschattung – gelegt, dazu gehöre eine regionale Auftragsvergabe.

Fehlendes Puzzleteil

Wohnraum-Stadtrat Johannes Tüchler (ÖVP) dankte der WETgruppe dafür, trotz harter Zeiten in der Baubranche auf das Projekt in Gmünd zu setzen. Gerade die fehlende Kaufoption bei gefördertem Wohnbau habe der Stadt zuletzt einige Bewohner gekostet, freut Bürgermeisterin Helga Rosenmayer das künftige Angebot. Es werde tatsächlich helfen, Abwanderung in Umlandgemeinden einzudämmen, findet auch FPÖ-Stadtrat Benjamin Zeilinger. – Vormerkungen sind ab sofort möglich.

Starkes Signal

