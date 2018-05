Mit der Planung der gesamten technischen Gebäudeausrüstung im neuen Landesklinikum Gmünd hatte die blutjunge „Haustechnik-Planungsgesellschaft“ mit Sitz in Gmünd vor 40 Jahren ein überregionales Leuchtturm-Projekt eingeleitet, und damit die Basis für viele folgende Spitals-Aufträge in ganz Österreich gelegt.

Zum 40er kehrt das im Juni 1978 gegründete Unternehmen um Geschäftsführer Günther Ferenczy mit einer Premiere zu den Wurzeln zurück: Bei einem 5,6 Millionen Euro schweren Sanierungs-Projekt des Landesklinikums Gmünd ist man gemeinsam mit dem Gmünder Architekturbüro Macho und ITGA Brunner (Herzogenburg) erstmals als Generalplaner für die Abwicklung aller Bereiche verantwortlich.

Das Führungsteam der Haustechnik-Planungsgesellschaft (v.l.): die Projektleiter Heinrich Bayer und Herbert Isopp, Geschäftsführer Günther Ferenczy sowie die Standortleiter Christoph Passecker (Wien), Stephan Brenner (Gmünd). | privat

Seit August 2017 arbeiten die Planer an diesem Projekt, für das derzeit die Ausschreibungen laufen und das ab Juli die gesamten Sanitärleitungen mit Ver- und Entsorgung, Elektroverteiler und die Hochrüstung der Brandmelde-Anlage betreffen wird.

Etwa drei Jahre sind laut Standortleiter Stephan Brenner für die Abwicklung der umfassenden Sanierung anberaumt, die große Herausforderung stellt dabei die Arbeit während des laufenden Spitalbetriebes dar.

Hauptarbeit soll in den Sommern geschehen

Die Hauptarbeit soll daher in den ruhigeren Sommermonaten erfolgen. Die Haustechnik-Planungsgesellschaft entwickelte mit ihren Partnern Bauphasenpläne für alle Stationen und alle Zimmer des Spitals. So soll Zimmer für Zimmer vorgegangen werden, wobei wegen Leitungssträngen auf allen Etagen immer die jeweils übereinander liegenden Zimmer bearbeitet werden. – Über Projekt-Details und den konkreten Ablauf der Sanierung aus der Sicht des Spitals und der Patienten will die Landeskliniken-Holding bei einer offiziellen-Startveranstaltung vor dem Beginn der Arbeiten informieren.

Immerhin 21 Beschäftigte hat die Haustechnik-Planungsgesellschaft, zwei Drittel davon in einem eigenen Büro in Wien, den Rest in dem von außen unverdächtigen Wohnhaus am Turmweg 7 in Gmünd-Grillenstein. „Baustellen im Waldviertel sind eher die Ausnahme für uns“, sagt Geschäftsführer Ferenczy. Krankenhäuser als „Königsklasse“ der Planer – mit dem Bedarf für Heizung, Lüftung, Klima oder Sanitärversorgungen bis zur Versorgung mit medizinischen Gasen – sind dafür die Regel. Gmünd sei vor 40 Jahren der Auftakt zu einer, so Ferenczy, „unvergleichlichen Modernisierungs-Welle in Niederösterreich“ gewesen, „es folgten Stockerau, Hollabrunn, Waidhofen… es gab kaum ein Krankenhaus, wo wir nicht mitarbeiten durften.“ Auch für das technische Innenleben der Pflegeheime in Weitra, Schrems oder Zwettl war man verantwortlich.

Konzepte für Parlament, Elite-Uni & viele Spitäler

Nicht das Pflegeheim, sondern das Landesklinikum Zwettl hat dann die Firma über viele Jahre hinweg geprägt – und umgekehrt. Angesicht des extrem hohen Stromverbrauchs von Kliniken lässt sich darin mit energieeffizienten Maßnahmen auch allerhand einsparen. Daher wurde zwischen 2002 und 2011 für Zwettl ein umfassendes neues Energiekonzept geplant und umgesetzt, das in der Folge ins Maßnahmenpaket des Landes Niederösterreich für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit einfloss. Der Erfolg habe die Firma auf eine neue Stufe gehoben und die Nachfrage deutlich angekurbelt, sagen Ferenczy und Brenner.

Es folgten Projekte mit infrastrukturellen Energiekonzepten für das Landeskrankenhaus Salzburg mit mehr als 1.100 Betten (2012-2015), das Uniklinikum St. Pölten (laufend, das Haus D mit Kosten von mehr als 170 Mio. Euro steht in den Startlöchern) sowie Kliniken in Wien (Kaiser-Franz-Josef), Klagenfurt, Neunkirchen, Baden (2012-2017), Hainburg (bis 2021) oder Mauer (seit 2015).

In die Planung von Heizung, Lüftung und Sanitär im Zuge der Parlaments-Sanierung ist die Gesellschaft genauso involviert wie in den laufenden Ausbau der Elite-Uni „IST Austria“ in Klosterneuburg, für die ein umfassendes Energiekonzept bereits in Hinblick auf einen künftigen Vollausbau erstellt wurde.

Den Weg in die nächste Dekade nehmen Günther Ferenczy und Stephan Brenner nun voller Tatendrang. „Der Trend geht in Richtung Niedrigenergie und Passivhaus. Dazu haben wir im Klinikum Zwettl vieles visionär vorweggenommen und zum Standard entwickelt – das räumt uns gute Chancen auf weitere Projekte ein“, blicken sie nach vorne.