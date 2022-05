Günter Binder: Abschied in Ruhestand nach 43 Jahren am Gericht

Werbung

Eine personelle Änderung steht im Bezirksgericht Gmünd an: Der langjährige Vorsteher der Geschäftsstelle und Leiter der Grundbuch-Abteilung, Günter Binder, steht kurz vor seiner Pension. In diesen Funktionen soll Laura Schrimpf nachfolgen.

Günter Binder, der im Dezember seinen 64. Geburtstag feiert, absolvierte nach der Volksschule in Eichberg und der Hauptschule in Gmünd als einer der ersten Schüler die 1973 gegründete Handelsschule, die damals im heutigen Gesundheitszentrum am Stadtplatz untergebracht war. Nach dem Präsenzdienst, einem halbjährigen Bundesheer-Auslandseinsatz in Zypern sowie einer kurzen Tätigkeit beim Bundesheer kam er im Februar 1979 zum Bezirksgericht. „Begonnen habe ich in der Straf- und Mahnklagenabteilung sowie als Schriftführer in Strafsachen. Ich habe eigentlich alle Abteilungen, außer der Exekutionsabteilung durchlaufen und war auch als Gerichtsvollzieher unterwegs“, blickt Binder zurück, der die Beamten-Aufstiegsprüfung (B-Matura) sowie die dreijährige Ausbildung zum Grundbuchrechtspfleger absolvierte.

Im Sommer 1990 wurde er Rechtspfleger und mit der Gerichtszusammenlegung 1992 mit der Leitung der Geschäftsstelle betraut. „Die vergangenen 30 Jahre war ich somit für das Haus, das Personal sowie die Beschaffung zuständig und dafür verantwortlich, dass der Betrieb läuft“, sagt Binder.

In diesen Jahren gab es viele Neuerungen. „Zu Beginn gab es lediglich Triumpf-Adler-Schreibmaschinen und Wählscheibentelefonapparate. Man musste fehlerfrei tippen, sonst waren die vier bis fünf Durchschläge nicht zu verwenden. Auch Papiersparen war angesagt.“

Vom ersten Kopierer bis zum Computer

Ende der 1980er-Jahre kam dann der erste Kopierer, 1987 hielt der erste Computer Einzug. „Jetzt sind wir beim digitalen Akt angelangt. Seit heurigem Februar werden die neu eingebrachten Zivil- und Familienrechtsverfahren nur mehr in diesem System bearbeitet“, erklärt Amtsdirektor Binder, dem auch der Titel „Regierungsrat“ verliehen worden ist. „Jetzt haben wir mehr Computer, dafür weniger Personal.“ Vor den Zusammenlegungen der Standorte Litschau, Weitra und Schrems mit dem Bezirksgericht Gmünd gab es 15,5 Kanzlei- und zwei Richterplanstellen, jetzt arbeiten am Bezirksgericht knapp acht Mitarbeiter sowie zwei Richterinnen.

Einer der „schwärzesten Tage“ in seiner 43-jährigen Tätigkeit beim Gericht war der 13. April 2000. Damals wurde der Gendarmeriebeamte Hermann Gruber vor dem Gerichtsgebäude von einem Amokläufer erschossen. „Diesen Tag werde ich nie vergessen, ich war beim Gerichtstag in Weitra und fuhr nach dieser Wahnsinnstat sofort nach Gmünd.“ Auch die immer wieder im Raum stehende Gerichtsschließung bleibt in unangenehmer Erinnerung.

Zahlreiche Umbauten waren Herausforderungen

Positiv werde ihm die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen und den drei Gerichtsvorstehern im Gedächtnis bleiben. Am Beginn seiner Tätigkeit war in dieser Funktion Ferdinand Schatzl tätig, 1985 folgte Peter Dlask, dieser wurde 2012 von Carin Noé-Nordberg abgelöst. Auch als Leiter der Grundbuchabteilung machte ihm die Arbeit immer Spaß, sagt er. Es habe keine Probleme mit der Bevölkerung gegeben, mit Notaren und Anwälten habe ein gutes Einvernehmen geherrscht.

„Herausfordernd als Rechtspfleger waren die Einbücherungen größerer Straßenbauprojekte, oder auch die Verbücherung von großen Wohnhausanlagen. Als Leiter der Geschäftsstelle bleiben die stetigen Umbauarbeiten, insbesondere Verlegung und Neubau des Archivs vom Keller in das Erdgeschoß und die Generalinnensanierung samt EDV-Neuausstattung 2005 bis 2007, der Einbau des Aufzuges 2016 sowie der Sicherheitseinrichtungen ab 2010 in Erinnerung.“ In die Geschichte des Bezirksgerichtes wird Binder als „radelnder Geschäftsstellenleiter“ eingehen: 1998 hat er wie berichtet begonnen, witterungsabhängig von Anfang April bis Mitte November vom Heimatort Weitra zur Arbeit zu radeln.

„Das habe ich anfangs wegen meiner Rückenprobleme gemacht, dann ist es zur Leidenschaft geworden. Bei diesen ‚Dienstfahrten‘ kamen jährlich zwischen 3.000 und 3.500 Kilometer zusammen.“ Erst im Vorjahr hat er damit Schluss gemacht. Das Radfahren bleibt weiterhin seine große Leidenschaft. Er freut sich auch schon auf mehr Zeit mit der Familie und den beiden Enkelkindern. Außerdem wird er jetzt ein Hobbygärtner. „Seit 1985 beschäftige ich mich schon mit Bonsai-Bäumchen und Kakteen, jetzt gehts ans richtige Garteln“, erzählt Binder, der bis zu seiner Pensionierung im Juli seinen Urlaub abbaut.

Seine Nachfolgerin als Leiterin der Geschäftsstelle beim Bezirksgericht und der Abteilung Grundbuch soll Laura Schrimpf aus Gars werden. Sie soll vom Oberlandesgericht Wien, wo sie in der Personaleinsatzgruppe als Rechtspflegerin für das Grundbuch tätig ist, nach Gmünd wechseln. Der offizielle Bescheid dürfte in Kürze folgen.

