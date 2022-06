Gymnasium: Ein Eisbär, der Eishockey spielt

Werbung

Wer Gregor Staubs Vortrag im Gymnasium Gmünd gehört hat, wird den Zusammenhang nie mehr vergessen: „Sobald ich mir was merken muss, erfinde ich eine Geschichte“, erklärte der Gedächtnisprofi den Schülern gleich zu Beginn seiner Vorträge. Anhand zahlreicher Beispiele zeigte er ihnen, wie man sich in kürzester Zeit die Länder des amerikanischen Kontinents oder die neun Hölzer, aus denen eine Venediger Gondel gebaut ist, mithilfe lustiger Geschichten und Bilder merkt.

Auch eine Art Schummelzettel im Raum, für den man bestimmte Gegenstände mit den gewünschten Lerninhalten verbindet, erweist Wunder: In weniger als drei Minuten waren mit dieser „Loci-Technik“ die zehn amerikanischen Präsidenten zwischen 1953 und 2009 in den Köpfen von Jung und Alt fixiert. Am Vormittag des „Gedächtnistages“ waren die Schüler mit Eifer bei der Sache, am Nachmittag die Lehrer und am Abend annähernd 100 Eltern und weitere Interessierte.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.