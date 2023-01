Gymnasium: Geld für Sport war knapp, nun zahlen die Eltern mit

„Die Not macht erfinderisch“, besagt ein Sprichwort. Man könnte damit auch den Weg zum neuen Schulsportangebot beschreiben, das es seit Herbst im Gymnasium Gmünd gibt. Die Not: Die finanziellen Ressourcen waren knapp, das Angebot an unverbindlichen Übungen vor allem im sportlichen Bereich nahm ab. Die Erfindung: Um Sportlehrer Michael Preissl gründete sich zu Schuljahresbeginn ein Verein, über den die Sport-Freifächer angeboten werden können. Zeit für ein erstes Resümee.

„Ich hatte die Idee bereits mehrere Jahre im Kopf“, sagt Preissl: „Die sportlichen Angebote sind zuletzt auf Sparflamme gelaufen. Das war der ideale Zeitpunkt, um die Idee umzusetzen.“ An sich hat sich an der Abwicklung der Freifächer kaum etwas geändert. Außer: Als die Sport-Fächer noch direkt über die Schule angeboten wurden, waren es kostenlos. Jetzt wird pro Stunde ein Kostenbeitrag von zwei Euro verrechnet, im gesamten Schuljahr sind laut Preissl meist 40 Stunden vorgesehen.

Die große Unbekannte war für uns die Zahlungs- bereitschaft der Eltern.“ Michael Preissl Obmann von „gym-more-sports“

In diesem Schuljahr waren vier verschiedene Kurse verfügbar

Volleyball, Tischtennis, Free Jazz Dance und Basketball: Buchen Eltern ein Angebot für ihr Kind, sind sie automatisch Mitglied im Verein. „Die große Unbekannte war für uns die Zahlungsbereitschaft der Eltern“, sagt Preissl. Heute weiß er: „Es ist sehr gut angekommen, hat unsere Erwartungen übertroffen.“ Insgesamt habe es 90 Anmeldungen gegeben, in erster Linie aus der Unterstufe.

„Gym-more-sports“, so heißt der Verein, brauchte freilich auch einen Vorstand. Der besteht nun aus den Sportlehrern des Gymnasiums, Obmann bzw. geschäftsführender Vorstand ist Michael Preissl. Das Kurs-Angebot wird teils von den Lehrern abgedeckt, teils gibt es Kooperationen mit externen Trainern. Hier sieht Preissl noch Potenzial für die Zukunft: „Wir könnten noch stärker mit Vereinen zusammenarbeiten, für die es eine Möglichkeit wäre, junge Mitglieder zu bekommen.“

Mit Einnahmen werde Trainer finanziert

Die Einnahmen des Vereins dienen der Finanzierung der Trainer, betont er: „Es ist nicht auf Gewinn ausgerichtet. Wenn Geld übrig bleibt, wird damit wiederum der Schulsport unterstützt.“

Im nächsten Schuljahr sollen weitere Sportarten dazukommen. Fitness- und Krafttraining sei fix, überlegt werde auch in Richtung Fußball und Schach, erklärt Michael Preissl. Gerade jetzt sei ein freiwilliges Angebot an sportlichen Aktivitäten in der Schule wichtig, wo sich die Zeit der Lockdowns doch auf die Bewegungsfreude von Kindern und Jugendlichen ausgewirkt habe.

