Der Schritt kam nach insgesamt 40 Jahren in Gmünd nicht grundsätzlich unerwartet – dennoch schlug die Nachricht über die Pensionierung des beliebten Gynäkologen Mohammad Heydari per 20. Dezember ein. Dies vor allem auch deshalb, weil damit nach erfolgloser Nachfolgersuche auch die Ordination in der Gewerbegasse ihre Pforten schließen soll. Auf gmünd.NÖN.at gaben 60 Prozent von 274 Umfrage-Teilnehmern an, dass keine Nachfolge-Lösung gelingen werde.

Dabei hat die Bezirkshauptstadt mit Dietmar Stauffer sogar einen Gynäkologen mit voll ausgerüsteter, vor zwei Jahren um einen sechsstelligen Eurobetrag komplett neu aufgebauter Praxis, der in Heydaris Fußstapfen treten will. Stauffer ist Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag. Zusätzlich arbeitet er acht Stunden pro Woche als Wahlarzt für Gynäkologie – und bot der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) an, Heydaris Kassenstelle für Frauenheilkunde und Geburtshilfe zu übernehmen, die Öffnungszeiten zu verlängern und eine für alle leistbare gynäkologische Versorgung zu gewährleisten.

Thomas Schuller eröffnet Mitte Jänner eine Zweitpraxis im Erdgeschoß des Klinikums Gmünd. | privat

Bloß: Die NÖGKK habe sein Angebot ausgeschlagen, beteuert Stauffer gegenüber der NÖN. „Die Begründung lautete, man könne sich nicht vorstellen, dass ich beiden Fächern meine volle Profession schenken könne“, sagt er. Angeboten worden sei ihm nur ein Vertrag, der eine Abrechnung via NÖGKK bis zu dem Zeitpunkt ermögliche, an dem ein Nachfolger gefunden sei.

„Wer heute eine Behandlung auf Kassenkosten bekommen würde, würde beim nächsten Besuch vielleicht ein nicht geringes Wahlarzt-Honorar bezahlen müssen“, schüttelt er den Kopf. Das würde die Administration verkomplizieren und am Ende verärgerte Patientinnen hinterlassen. Die Kasse übernehme derzeit nur die Mutter-Kind-Pass-Untersuchung komplett.

„Je länger eine Stelle unbesetzt ist, umso schwieriger wird es, wieder einen Patientenstamm aufzubauen.“ Dietmar Stauffer würde die Kassenstelle übernehmen

Dabei sei für den Grazer gerade die Aussicht darauf, auch Heydaris Kassenvertrag eines Tages übernehmen zu können, das ausschlaggebende Argument dafür gewesen, den lange Zeit freien Praktiker-Kassenvertrag Michaela Mörzingers zu übernehmen. „Je länger eine Stelle unbesetzt ist, umso schwerer wird es, einen Patientenstamm aufzubauen“, gibt Stauffer zu bedenken. Als Allgemeinmediziner habe er bereits 2016 gemeinsam mit seiner Gattin Ricarda bei Null beginnen müssen. Eine Wiederholung für die jetzt frei werdende Gynäkologen-Kassenstelle sei aber jetzt vermeidbar.

VP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer, selbst zufriedene Patientin auch des Gynäkologen Dietmar Stauffer, will in der Sache vermitteln: „Wenn er glaubt, beide Professionen vereinen zu können, dann würde ich ihm Vertrauen schenken.“ Man müsse froh über jeden Mediziner sein, der heute im ländlichen Raum eine Praxis aufbaue.

NÖGKK sucht weiter und bietet Übergangslösung

„Das Ziel ist jeweils eine Kassenarzt-Stelle für einen Allgemeinmediziner und einen eigenen Facharzt für Gynäkologie. Alles andere würde den Wegfall einer Kassenstelle bedeuten“, rechtfertigt NÖGKK-Sprecherin Elisabeth Heinz indes das Vorgehen. Die abgelaufene Ausschreibungs-Runde sei erfolglos geblieben, die nächste lief mit 15. Dezember an. Anfang April wäre laut Heinz die nächste Möglichkeit für einen Kassenarzt, in Gmünd zu starten.

Die Überbrückung bis zu einer allfälligen Nachbesetzung Heydaris übernimmt jedenfalls ab 16. Jänner der Waidhofner Gynäkologe Thomas Schuller. Er wird im Erdgeschoß des Landesklinikums Gmünd vorläufig eine Zweit-Ordination einrichten, die er mittwochs (15-18 Uhr) und donnerstags (16-19 Uhr) betreiben will. „Der Vorteil ist, dass das Gebäude barrierefrei ist“, sagt er. Terminvereinbarungen sind ausschließlich über seine Praxis in Waidhofen unter Tel. 02842/52592 möglich.

Das Angebot Dietmar Stauffers, die Kassenstelle fix zu übernehmen, steht auch weiterhin.

