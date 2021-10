Mühevoll rekonstruiert: Ein Glockenturm wie das Original

Der gebürtige Haider Gerhard Winkler, der in Stadl-Paura an der Traun lebt, hat nicht nur eine große Ortschronik für Haid verfasst: Jetzt baute er den Haider Glockenturm im Maßstab von 1:10 originalgetreu nach – zum „Wiedersehen“ nach 70 Jahren in Miniaturformat. Ende 1951 war der Turm wegen Baufälligkeit abgetragen und am gleichen Standort die mit Granitsteinen gemauerte Kapelle errichtet worden. Gerhard Winkler, Autor des kürzlich erschienenen Buches „Haid bei Gmünd im Waldviertel“, hat in mühevoller Kleinarbeit in etlichen hunderten Stunden ein originalgetreues Modell dieses zweiten von 1927 bis 1951 gestandenen hölzernen Glockenturms angefertigt.

„Möglich geworden ist das dank der erhalten gebliebenen Originalunterlagen, die ich bei der Buchrecherche entdeckt hatte“, sagt er. Auf der Rechnung, die 1927 vom damaligen Stadt-Zimmermeister Sylvester Preissl ausgestellt worden war, fanden sich die genauen Maßangaben zum verwendeten Holz. Winkler: „Sie waren ausschlaggebend für die exakte Modell-Rekonstruktion. Sogar die Konstruktion der Glockenaufhängung mit dem in die Läutkapelle führenden Strick sind angeführt.“

Auch Altar und Zeitkapsel gebaut

Für den Miniaturturm gibt es sogar eine passende Glocke, diese hat er bei einer österreichischen Glockengießerei besorgt. „Somit kann im Modellturm auch geläutet werden.“ Das Dach ist wie im Original mit „Spranzer“-Hölzern konkav gewölbt. Die Anzahl und die Breite der verwendeten Bretter entsprechen ebenso der damals verwendeten Dimension.

Gerhard Winkler baute auch den einfachen Altar im Glockenturm nach. „Dabei hielt ich mich an die Angaben von Zeitzeugen. Das Altarkreuz ist eine im Maßstab angefertigte Foto-Abbildung des Originalkreuzes“, betont er. „Zur Zeit der Errichtung des Glockenturms gab es in der Haid kein elektrisches Licht, so war die Läutkapelle nur mit einer Petroleumlampe zu beleuchten, die bis 1951 in Verwendung war.“ Auch die ist im Modell zu sehen. Winkler ließ auch die damalige Außengestaltung in sein Modell einfließen. An den Seiten vor der Eingangstüre zum Läuthäusel waren Lindenbäume gepflanzt. In der Modell-Konstruktion befindet sich auch eine Zeitkapsel, so Winkler: „Darin sind Dokumente, die an das Jahr 2021 erinnern sollen.“

Das Modell kann im Geschäft von Meisterflorist Thomas Kaltenböck besichtigt werden. Details zur Ortsgeschichte findet man in der Publikation „Haid–Hayd–Haidt–Heid“.