Zu verdanken ist diese Johann „Blacky“ Schwarzinger, dem die alte, mit Resten uralter Plakate mehrlagig beklebte und längst zu hart für Heftklammern gewordene Tafel schon seit Jahren ein Dorn im Auge war.

In Absprache mit der Stadtgemeinde Gmünd, die die Materialkosten von rund 110 Euro übernahm, fertigte er aus Drei-Schicht-Weichholz eine neue Plakattafel an, lackierte und montierte sie auch. Ein Beispiel, wie man mit ein paar Handgriffen eine Gemeinde unterstützen kann, um so das Ortsbild zu verschönern.