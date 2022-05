Handwerksinvestition: Pilz und der Weg zum „smarten“ Bäckereibetrieb

Werbung

Container und Bauzäune prägen aktuell das Bild vor der Bäckerei Pilz. Eigentlich hätten sie schon viel früher da sein sollen. „Was wir in drei Jahren erledigen wollten, fassen wir jetzt in diesem Jahr zusammen“, blickt Stefan Breiteneder auf die Pläne des Gebäudes am Stadtplatz 16. Seit seine Lebensgefährtin Katrin Pilz das Familienunternehmen 2011 vom Vater übernommen hat, sei schon saniert worden. Aber: „Es ist ein altes Gebäude, man erlebt viele Überraschungen.“

Zuletzt wurde im Produktionsbereich umgebaut, jetzt werden hofseitig das Dach und im gleichen Atemzug die Fassade saniert – Vorarbeiten für die Installation von Photovoltaik-Anlagen. Dass Energie- und Rohstoffpreise steigen, trifft den Handwerksbetrieb freilich massiv: „Zum Gas gibt es in dem Bereich de facto aber keine Alternative“, sagt Breiteneder: „Man wird die Teuerungen nicht überall weitergeben können.“ Das Unternehmen hat sich Gedanken gemacht.

Vollere Backöfen zur Energie-Reduktion

Die Prämisse: Prozesse optimieren, um den Energieverbrauch zu verringern – und damit die Backöfen voller werden. An diesem Rad kann der Betrieb drehen, an einem anderen eher weniger: „Gegen die teuren Rohstoffpreise kann man fast nichts machen“, schüttelt Stefan Breitender den Kopf.

Mit den Planungen zu den Investitionen – sie liegen im mittleren sechsstelligen Bereich – habe man schon 2020 begonnen. Zuerst kam Covid dazwischen, dann ein Rückstau bei den Baufirmen. Arbeiten an der Raumaufteilung im Produktionsbereich, neue Böden und Maschinen konnten trotzdem schon realisiert werden. Man wolle die Produktion räumlich konzentrieren, den Fokus dafür auf Ausstattung und Hygiene legen, erklärt er: „Mit dem langfristigen Ziel einer gemeinsamen Backstube. Dadurch könnten die Mitarbeiter mehr zusammenarbeiten und ein breiteres Spektrum an Tätigkeiten ausführen. Tendenziell geht es von der Arbeitsteilung weg.“

Ein Prozess über einige Jahre

Aber, so Breitender: „Dahinter steht die Strategie, dass die Prozesse im Durchlauf einfacher und klarer werden und räumlich abgebildet sind.“ Gemeinsam mit einer Technik-Erneuerung soll das wiederum der Reduktion des Energieverbrauchs dienen. „Ein nächster Schritt ist die smarte und automatische Steuerung der Technik – bis hin zur Musikanlage in den Arbeitsräumen.“

Der Energieverbrauch der Bäckerei erreiche Spitzen von bis zu 120 kWh – vor allem nachts. Hier liegt die Herausforderung: Die frisch sanierten Dächer werden zwar mit Photovoltaik-Anlagen, die es auf eine Leistung von 60 kWp bringen sollen, ausgestattet. Der Großteil der Arbeit von Bäckerei und Konditorei passiert aber nach wie vor dann, wenn es draußen dunkel ist und somit kein Strom über die Sonne kommt. „Deshalb möchten wir besonders energieintensive Produktionsprozesse eher in Richtung Tag verschieben, wo der Strom vom Dach kommt.“

Sonnenstrom: Start steht in den Sternen

Die Paneele sind fürs Haupthaus auf der Hofseite sowie auf den Flächen über Produktion und Lager vorgesehen, in der Enge des Stadtplatzes musste zusätzlich der Schattenwurf der umliegenden Gebäude berücksichtigt werden. Wann der Strom vom eigenen Dach kommt, ist ob der Lieferzeiten noch nicht fix. Er wird künftig jedenfalls auch dem Fuhrpark dienen: „Wir haben die Fahrzeuge auf Elektroantrieb umgestellt und jetzt nur mehr einen Verbrenner“, erzählt Stefan Breiteneder.

Was bei den Planungen immer im Hinterkopf war: „Mit einzubeziehen, wie die Zukunft der Branche aussehen kann. Durch die Rohstoff- und Energiepreise ist die Situation unsicherer als je zuvor.“ Der Supermarkt ist schon lange Konkurrenz kleiner Bäcker-Handwerksbetriebe. Wie stellt sich Pilz dagegen? „Auf die Nische setzen. Das anbieten, was der Supermarkt nicht kann.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.