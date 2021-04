Klaus Rosenstingl wurde mit seiner neugeschaffenen Applikation „Augmented Reality für den Häuslbauer von morgen“ für den diesjährigen Creative Business Award nominiert. Die App kann vor allem Fertighaus-Anbietern und auch interessierte Häuslbauern einen computeranimierten Blick auf ihr geplantes Haus bieten.

Der 44-jährige Gmünder gründete 2008 sein Ein-Mann-Unternehmen „Werbemotor. at“. Hier entstand auch die Idee zur jetzt nominierten Applikation. „Dieses Angebot, das ein 3D-Objekt benötigt, ermöglicht Fertigteilhaus-Anbietern, Architekten oder Häuslbauern, ihr Haus via Tablet oder Smartphones vorab auf das geplante Baugrundstück zu stellen“, erklärt Rosenstingl. Das Objekt könne quasi visualisiert, ausgerichtet und begehbar gemacht werden. „Und das direkt vor Ort und in voller Größe“, hebt der innovative Unternehmer, der jetzt auch sein Studium zum Master für Praktische Informatik in Angriff genommen hat, hervor.

Für diese für den Kunden maßgeschneiderte Applikation hätten bisher die leistungsstarken Endgeräte gefehlt. Diese gibt es jetzt und somit erarbeitete Rosenstingl über zwei Monate eine ansprechende Präsentations-Demo für den Creative Business-Award.

„Die Nominierung ist wirklich toll. Es zeigt, dass meine Idee nicht so schlecht ist und dass es Interesse dafür gibt. Vor allem ist es eine gute Plattform, um bekannter zu werden“, freut sich Rosenstingl, der auch in der Corona-Pandemie als IT-Fachmann zufrieden mit der aktuellen Auftragslage ist.

Innovationskraft bei Wettbewerb gefragt

Bei der Online-Preisverleihung gratulierten Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker den Nominierten und Ausgezeichneten. „Kreativität und Unternehmergeist sind eine entscheidende Basis für erfolgreiche Geschäftsentwicklungen auch oder gerade in Krisenzeiten“, meinte Danninger. Wolfgang Ecker ergänzte: „Dazu braucht es offenes Denken, Mut, Innovationskraft und die Fähigkeit, Probleme und Herausforderungen zu lösen. Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, wie flexibel und schnell unsere Unternehmer auf aktuelle Herausforderungen reagieren.“

Zur Einreichung für diesen Award riefen die Gründeragentur riz.up und die New Design University (Privatuniversität der Wirtschaftskammer NÖ) auf, die Jury bewertete nach den Kriterien Kreativität/Originalität, Kundennutzen, Umsetzung und Qualität.