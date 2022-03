Heftige Kritik an Schulden: Was bedeuten die 38,5 Millionen?

Eine wahre „Schuldenexplosion auf 38,5 Millionen Euro“ für die Stadt Gmünd beklagte SPÖ-Klubchef Thomas Miksch, als der Gemeinderat am Montag im Palmenhaus über den Rechnungsabschluss 2021 befinden musste.

„Auch wenn einige Wertsteigerung geschaffen wurde – aber wo wollen wir hin? Wir haben mehr Schulden als die Städte Schrems, Waidhofen und Zwettl gemeinsam“, sträubte sich Miksch gegen den Antrag von Vizebürgermeister Hubert Hauer (AfG) auf die Genehmigung der Bilanz.

Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) stellte sich vor Hauer, der „flapsige“ Umgang von Miksch mit Zahlen verunsichere bloß die Bevölkerung. De facto werde sehr umsichtig mit dem Geld der Gmünder umgegangen, niemand müsse sich sorgen, so Rosenmayer: Man müsse auch beachten, wie sich die Schulden zusammensetzen.

Denn, so Hauer: Den größten Teil mache ein (Anm.: noch unter SPÖ-Führung) aufgenommener, 2037 endfälliger Kredit für 12,5 Millionen Euro in Schweizer Franken aus, mit dem der Sole-Felsen-Bad-Bau und ausgefallene Bundesgelder für das Spital von 1996 („Krazaf-Lücke“; die NÖN berichtete) finanziert worden seien. In die Bilanz müsse neuerdings der Zeitwert einfließen, der liege wegen der Kursentwicklung bei 20 Millionen Euro. 10 weitere Millionen betreffen, so Hauer, durch Mieten gedeckte Wohnbauprojekte bzw. das Health-across-Zentrum, das die Stadt komplett erstattet bekommt. Bleiben 8,5 Millionen.

Miksch: „Können wir davon ausgehen, dass wir in den nächsten zwei Jahren in keinen Finanzierungsengpass geraten?“ Hauer: „Ohne Weiteres.“ Alleine im Vorjahr hätten 2,07 Mio. Euro Schulden getilgt und 563.200 Euro Überschuss (Nettoergebnis) erwirtschaftet werden können, trotz der schweren Rahmenbedingungen.

Soweit er sich erinnern könne, habe die SPÖ im Vorjahr jeder Darlehensaufnahme zugestimmt, warf ÖVP-Klubchef Martin Preis ein (Miksch dementierte), „wir haben nachhaltig investiert“. Der Vergleich mit Schrems, Waidhofen und Zwettl sei aus den genannten Gründen „populistisch“, Gmünd habe zum Beispiel wesentlich mehr Gemeindewohnungen, die „sich selbst tragen“. – Der Abschluss für 2021, der auch eine Erhöhung der liquiden Mittel (Finanzierungsrechnung) von 2,26 Millionen Euro beinhaltet, wurde gegen die Stimmen der SPÖ von ÖVP, AfG und FPÖ beschlossen.

Strategie für Frankenkredit gesucht

Das Thema der Frankenkredite plagt neben Gmünd auch andere Kommunen und Länder wegen der fatalen Kursentwicklung seit Jahren – zumal der aktuelle rechnerische Verlust wegen der Fälligkeit erst im Jahr 2037 nur theoretischer Natur ist. Aber man muss vorbereitet sein – auch für noch Schlimmeres. Einstimmig beauftragte der Gemeinderat daher ein Institut mit der Entwicklung einer Strategie zum Umgang mit der Causa. Die Kosten für ein Konzept im ersten Schritt: 3.000 Euro.

Rauskommen

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.