Heinz Bieringer im Gespräch: 24-Stunden-Pflege als Zukunftsmodell?

NÖN: Nehmen wir an, eine Familie steht vor der Frage nach der Pflege des dementen Großvaters. Man würde ihn gerne zuhause haben, entscheidet sich dann aber doch für ein Pflege- und Betreuungszentrum, denn Personenbetreuung sei zu teuer. Wie sehen Sie diese Situation?Heinz Bieringer: Es stimmt, es ist tatsächlich teuer. Eine 24-Stunden-Betreuung ist eine private Dienstleistung. Menschen aus dem Ausland kommen nach Österreich, um mittels Werkvertrag Geld zu verdienen. Die Inflation ist europaweit so hoch wie nie, in den Heimatländern der Pflegekräfte – in unserem Fall Rumänien – sind die Lebenserhaltungskosten auch enorm gestiegen. Das drückt den Preis der 24-Stundenbetreuung in die Höhe, aber es ist schließlich eine freie Marktwirtschaft. Und: Dass die Menschen im Waldviertel früher weniger verdient haben, zeigt sich jetzt natürlich auch bei den Pensionen. Deshalb ist eine 24- Stundenbetreuung nicht für jeden leistbar.

Heuer war doch die Anhebung der Unterstützung auf 800 Euro im Gespräch.Bieringer: Bis 2022 gab es einen Zuschuss von 550 Euro. Der Betrag wurde dieses Jahr auf 640 Euro erhöht. Dass die Erhöhung auf 800 Euro zu einem bestimmten Zeitpunkt fix ist, wird in den Medien berichtet, aber über eine tatsächlich fixierte Erhöhung – darüber habe ich noch keine konkrete Information. Schwierig ist auch, dass der Zuschuss für betreuungsbedürftige Menschen an die Sozialversicherung der Pflegekraft gebunden ist. Das ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll.

Wenn die Kosten für Familien so entscheidend sind: Denken Sie, dass 24-Stunden-Betreuung elitär wird?Bieringer: Ja, für einen bestimmten Personenkreis sicher. Die Problematik sehe ich dahingehend, dass Menschen zu wenig über ihre Pflegeversorgung im Alter nachdenken bzw. für ihre spätere Versorgung zu wenig Geld ansparen. Das Thema Vorsorge ist aus meiner Sicht überhaupt nicht präsent, es werden kaum Rücklagen gebildet. Wenn vorgesorgt wird, bleibt die 24-Stunden-Betreuung definitiv ein Zukunftsmodell – die Pflege- und Betreuungszentren sind voll, aber manchmal ist es für die Person die Betreuung braucht, einfach die beste Option.

Wie viel bleibt den Pflegekräften eigentlich vom Geld?Bieringer: Bei uns wird das vertraglich vereinbarte Betreuungshonorar direkt von der Familie an die Pflegekraft ausbezahlt. Es gibt viele Agenturen, die Treuhandlösungen anbieten und dann die Pflegekräfte ausbezahlen. Meines Erachtens ist das nicht richtig. Unsere Agenturleistungen werden direkt den Familien verrechnet. Dazu gehört auch die Qualitätssicherung durch unsere Fachexpertise: Wir beurteilen, ob die Qualität und natürlich das Gesamtpaket 24-Stunden-Betreuung für alle Beteiligten korrekt ist.

Die Pflege-24-GmbH gibt es seit elf Jahren. Was sind wesentliche Veränderungen?Bieringer: Die Kosten für eine 24-Stunden-Betreuung sind jedes Jahr gestiegen. Nach elf Jahren würde ich es um das Doppelte beziffern, wahrscheinlich sogar mehr. Die Zuschüsse sind nur marginal mehr geworden. Die Qualität der Pflegekräfte hat sich zum Teil sehr gebessert, aber wie überall: Manche Arbeitskräfte sind besser, manche schlechter. Die Mentalität in den Herkunftsländern hat sich sicher auch verändert. Früher wurde händeringend nach Jobs von den Betreuungskräften in den deutschsprachigen Ländern gesucht, heute ist es schwieriger, um gutes Geld gute Pflegekräfte zu bekommen.

Wie kommt die Agentur überhaupt zu Pflegekräften?Bieringer: Wir haben mittlerweile einen guten Ruf, wodurch sich Pflegekräfte auch mal von sich aus melden und mit uns zusammenarbeiten wollen. Teilweise rekrutieren wir selbst und natürlich auch mit Partneragenturen im Heimatland der Betreuungskräfte.

Wie viele Pflegekräfte hat Ihre Agentur im Pool?Bieringer: Wir haben ein großes Stammpersonal, das uns gegenüber loyal ist – und wir ihnen. Es ist kein Selbstläufer, aber wenn wir als Agentur die Menschen gut behandeln, die zu uns kommen, spricht sich das herum. Ich höre immer wieder, dass es bei anderen anders läuft…

Passt jede Pflegekraft in jede Familie?Bieringer: Im Vorgespräch mit Patienten und Angehörigen bedarf es an Erfahrung und Gefühl. Dann überlegen wir, welche Charaktere zusammenpassen könnten. Aber das ist meiner Meinung nach nichts, was man mit einem Computer oder sonstigen Hilfsmitteln beurteilen kann. Jeder Mensch bringt eine Vorgeschichte mit, hat seinen eigenen Charakter, seitens des Pfleglings oder seitens der Betreuungskraft. Wenn diese Harmonie aller Beteiligten nicht zustande kommt, besteht Handlungsbedarf. Nach drei bis vier Tagen sind wir zum ersten Mal vor Ort, um eine tendenzielle Entwicklung einzuschätzen und nach zehn bis vierzehn Tagen kann man beurteilen, ob es eine gute, funktionierende Betreuungssituation ist. Manchmal ist es aber so, dass es einfach nicht passt. Das sagt aber nichts darüber aus, ob die Pflegekraft gut oder schlecht ist – mit einem anderen Pflegling funktioniert es vielleicht perfekt. Deshalb ist uns Qualitätssicherung so wichtig.

Gibt es in dem Bereich auch Personalmangel?Bieringer: Ja. Zum einen steigt das Lohnniveau in den Heimatländern und zum anderen können Betreuungskräfte bis zu 30 Prozent mehr Geld in anderen Bundesländern Österreichs verdienen. Es werden weitere Fahrtstrecken in Kauf genommen, weil dadurch am Ende des Monats mehr Geld in den Taschen der Betreuungskräfte bleibt. Die Betreuungskräfte gehen natürlich dorthin, wo die Entlohnung am höchsten ist.

Was, wenn aus Rumänien nicht mehr genügend Pflegekräfte kommen?Bieringer: Der Preisdruck der Betreuungskräfte ist durchaus da, Konkurrenz natürlich auch ein Thema. Auch von unserer Seite wurde schon angedacht, zum Beispiel nach Bulgarien zu gehen. Das Qualitätsniveau ist dann aber sicher ein anderes und man sollte nicht erwarten, dass die Pflegekräfte dann Deutsch sprechen.

Und noch weiter in den Osten, sprich Asien?Bieringer: Das wäre aus meiner Sicht wünschenswert, aber die bürokratischen Hürden sind derzeit zu hoch. Davon abgesehen ist meine Einstellung die, dass die Herkunft eines Menschen völlig egal ist. Wichtig ist, dass er seinen Job – also die Pflege – gut macht. Mensch ist Mensch. Hier ist sicherlich die Politik gefragt, Hürden für unsere alten Menschen aus dem Weg zu räumen, um eine langfristige Versorgung in diesem Bereich zu gewährleisten.

Ist das alles nicht sowieso ethisch fragwürdig? Also dass Menschen aus einem anderen Land nach Österreich gebracht werden, um hier zu pflegen.Bieringer: Naja, für uns mag es ungewohnt sein, zum Arbeiten ins Ausland zu gehen. Aber die Pflegekräfte machen das ja freiwillig, weil sie damit ihr Geld verdienen wollen und können und so auch ihre Existenz zu Hause sichern. Ich sehe dahingehend nichts Verwerfliches und ethisch durchaus korrekt. Natürlich muss man den Betreuungskräften manche Dinge zugestehen, um diese Ethik zu wahren, zum Beispiel durch moderne Kommunikationsmittel (Internet, Handy). So können sie mit ihren Familien in Kontakt bleiben und ob es bei einem Pflegling Internetverbindung gibt, ist in manchen Fällen sogar entscheidend, ob der Betreuungsfall angenommen wird. Die betreuungsbedürftige Person oder die Angehörigen verstehen das nicht immer, aber das gehört heute genauso zur Grundversorgung wie Nahrung oder andere Bedürfnisse, um ein gewisses Maß - ich würde es definieren als Wohlfühlfaktor – zu erfüllen.

Pflegekräften wird es nicht in jeder Familie gut gehen…Bieringer: Ja, manchmal werden sie nicht sehr gut behandelt, aber dafür gibt es uns und wir können einschreiten. Ein No-go ist zum Beispiel, wenn bei der Versorgung der Pflegekräfte massiv gespart wird. Das ist bei uns vertraglich festgehalten, denn das sind Reibungspunkte und die können schon latent werden.

Wo sehen Sie die Zukunft der Pflege?Bieringer: Pflege ist ein sensibles Thema und leider wird sich erst damit beschäftigt, wenn eine Situation eintritt, die Pflege und Betreuung bedarf. Insgesamt ist es eine Frage der Finanzierung und wie Pflege in Zukunft einmal aussehen wird und ob sie gesichert ist, kann niemand sagen. Für den Staat wäre das kostengünstigste, wenn die Pflege zuhause durch Angehörige gemacht wird. 24-Stunden-Betreuung ist für den Staat eine relativ günstige Alternative, da der Hauptteil der Kosten durch den zu Betreuenden oder seiner Angehörigen übernommen wird. Stationäre Pflege und Hauskrankenpflege sind für den Staat mit hohen Kosten verbunden. Vielleicht kommt man irgendwann auch wieder zu dem Punkt, dass die junge Generationen die ältere pflegen muss. Ich hoffe, dass hier unsere Politik Maßnahmen ergreift und den Bereich Pflege langfristig absichert.