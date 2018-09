Der Baustellensommer neigt sich im Bezirk und in der Bezirkshauptstadt Gmünd dem Ende zu, damit naht eine historische Woche für Gmünd als Einkaufsstadt: Zwischen 10. und 13. September werden gleich zwei große Supermärkte und auch ein Bipa-Markt eröffnet!

Auch die Nebenanlagen von Merkur & Bipa gedeihen. | Markus Lohninger

Das Rennen um die ersten Kunden will Eurogast Pilz & Kiennast machen, das in der Litschauer Straße 56 den früheren „C&C-Markt“ bis auf die Grundmauern komplett neu aufgebaut und gleich umgetauft hat: Die Tore zur mehr als 2.000 m 2 großen „Gmünder Markthalle“ sollen am 10. September geöffnet werden, am 15. September wird zum großen Eröffnungsfest mit Tag der offenen Tür eingeladen. Geschäftsführer Alexander Kiennast: „Die Markthalle ist schön geworden, ich habe ein tolles Gefühl. Wir freuen uns alle schon sehr auf die Eröffnung!“

Bipa-Ende am Stadtplatz mit 12. September

Die Bau- und Einrichtungsarbeiten für das 2-Millionen-Euro-Projekt sind weitgehend abgeschlossen, innen ist in der Intensivphase nur noch die Bestückung der Regale offen. Außen wurde beim Eingang kurzfristig der Parkplatz neu asphaltiert, auch wurde etwas ausgeholzt – die Stämme gefällter Bäume sollen quasi als Stehtische für Kunden weiter Verwendung finden. Angedacht ist in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde noch die Schaffung eines Gehweges für die direkte Verbindung zum Siedlungsgebiet Wasserfeld.

Die Tage der Bipa-Filiale am Stadtplatz sind gezählt. | Markus Lohninger

Verhalten reagiert indes der Rewe-Konzern auf die NÖN-Anfrage nach dem Stand der Dinge beim Bau von Merkur und Bipa, der den Bereich vor dem Bahnhof vom Schandfleck zum Hingucker gewandelt hat. Auf Gerüchte über ein immer noch nicht abgeschlossenes Verfahren beim Landesverwaltungsgericht wegen eines Anrainers (die NÖN berichtete) wird gar nicht eingegangen: Man liege mit den Arbeiten im Plan, um Merkur und Bipa termingerecht am 13. September eröffnen zu können, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme knapp.

Die bisherige Bipa-Filiale am Stadtplatz wird mit 12. September geschlossen. Für die künftige Nutzung der 300 m 2 großen Geschäftsfläche werden derzeit einige Ideen geprüft, sagt deren Eigentümer Andreas Weber. Gerüchte über den Einzug einer großen Fitnessstudio-Kette dementiert er: „Es gab eine Anfrage, sie verlief aber im Sand…“