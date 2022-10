Helfer in Bedrängnis: Hohe Energiekosten rund um Flüchtlingsquartier

Die Hilfsbereitschaft des gebürtigen Gmünders Norbert Winter, der vor Jahrzehnten in die Schweiz ausgewandert ist und dort als selbstständiger Bäckermeister erfolgreich tätig war, könnte ihm jetzt zum Problem werden. In seinem Haus in der Litschauer Straße hat er vier Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine aufgenommen. „Das wird allmählich zur Schuldenfalle“, zeigt Winter auf.

„Ich bleibe auf den hohen Strom- und Gaskosten sitzen. Diese können die Flüchtlinge nicht bezahlen. So wird es vermutlich auch anderen privaten Quartiergebern gehen“, betont der Österreicher mit Hauptwohnsitz in der Schweiz, der alleine für Gasheizung monatlich um die 900 Euro zahlt. „Geht das so weiter, dann muss ich Schulden machen, mein Haus verkaufen und die Flüchtlinge auf die Straße setzen. Diese Sorgen lassen mich kaum mehr schlafen.“ Mittlerweile hat er bei Land, Bezirkshauptmannschaft, Stadtgemeinde und EVN auf das Problem aufmerksam gemacht. Aber: „Es fühlt sich niemand zuständig.“

78-Jähriger musste selbst viele Hürden meistern

Dem 78-Jährigen geht die Situation auch deshalb nahe, weil er selbst einige Male neu durchstarten, gewollte und ungewollte Hürden meistern musste. Mit dem Vater, der dem Alkohol zugetan war, seiner Mutter, die immer arbeiten musste, um die Familie ernähren zu können, sowie acht Geschwistern wuchs er in einer Baracke im ehemaligen Flüchtlingslager sowie im ehemaligen Kinderheim Gmünd-Neustadt auf. Er erlernte den Bäckerberuf, wanderte mangels Arbeitsplatzes im Waldviertel als 18-Jähriger in die Schweiz aus.

Auch hier war sein Weg steinig: „Ich wurde als Bäckergeselle zum Hilfsarbeiter degradiert, weil man im Waldviertel das Brot und Gebäck anders macht als in der Schweiz.“ Er machte sich in Adliswil selbstständig. Der Bäckerei widmete sich das Paar – Winter hatte Novelia, die ihn zur eigenen Bäckerei ermuntert hatte, zwischenzeitlich geheiratet, ein Sohn kam zur Welt – mit voller Kraft. Mit dem Bau eines Hauses in Schagges (Unserfrau-Altweitra) konnte ein Herzenswunsch realisiert werden. Aber: 1979 wurde die angemietete Bäckerei geschlossen. „Der Eigentümer wollte nicht mehr investieren, die Auflagen der Behörde waren nicht zu erfüllen.“

Winter kehrte nach 16 Jahren nach Gmünd zurück, kaufte Haus samt Bäckerei in der Litschauer Straße, musste hier die Meisterprüfung, die in der Schweiz nicht nötig war, absolvieren. „Gegen die eingesessenen Gmünder Bäcker hatte ich aber keine Chance. Die Umsätze blieben aus, die Schulden stiegen. Uns blieb nichts übrig, als unser fast fertiges Haus in Schagges zu verkaufen.“

Die Schulden waren weg, die Sorgen blieben. Nur bei der Jagd konnte Winter abschalten: „In der Schweiz machte ich als wohl erster Ausländer die Jagdprüfung. In Österreich musste ich sie nochmals machen.“ 1984 schloss er endgültig, reiste mit Familie, Möbeln & Bäckermaschinen zurück nach Adliswil und wagte in einer gepachteten Bäckerei den Neubeginn.

„Hier hatte ich ja einen Namen“, erzählt Norbert Winter: „Wir hatten endlich Erfolg, konnten die Bäckerei kaufen, sanieren und ausbauen.“ Ende 1999 wurde an Sohn Stefan, einen gelernten Konditor, übergeben. „Erst vor sechs Jahren habe ich meine Bäckerschürze endgültig an den Nagel gehängt, da hat mein Sohn die Bäckerei aufgegeben und an einen Portugiesen verpachtet. Sie läuft nach wie vor sehr gut“, so Winter, der seit dem Tod seiner Novelia 2005 immer die Sommermonate im Haus in Gmünd verbringt und hier auch der Jagd nachgeht.

Vor 16 Jahren fand er mit Lebensgefährtin Janine Offner, einer Logopädin aus Luzern, das private Glück in der Schweiz. Die Sommer in Gmünd müssen trotzdem sein. „Wie lange ich mir das noch leisten kann, das ist ungewiss. Es ist schlimm, wenn man hilft und dabei verliert.“

