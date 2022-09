Herzog feiert Rückkehr zu Kassenvertrag: Aufatmen bei Zahnarzt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Für Aufregung hatte Ende Juli die NÖN-Story über die Zahnarzt-Praxis von Philipp Herzog in Gmünd gesorgt: Er wollte hier gerne parallel zu einer neuen Wahlarzt-Praxis in Wien als Kassenzahnarzt weitermachen, durfte aber nicht. Einen Monat später kann er infolge des Beitrages einen „unglaublichen Erfolg“ vermelden – Herzog darf ab Oktober in Gmünd wieder unkompliziert über die E-Card abrechnen.

Kassenstelle abgegeben Zahnarzt Herzog bleibt in Gmünd, der Rahmen ändert sich

Der Zahnmediziner hatte 2019 die Kassenstelle von Alejandro Pérez-Alvarez in der Bahnhofstraße übernommen. Zugleich hatte er nahe des Hauptbahnhofes in Wien mit dem Aufbau einer Eigentums-Praxis begonnen, die im Frühsommer 2022 startklar war. Das Doppel als Wahlarzt in Wien und Kassenarzt in Gmünd wurde von den Kassen nicht akzeptiert, Herzog konnte nur die Verträge zurücklegen. Gmünd wurde neu ausgeschrieben, ohne auch nur eine Bewerbung – brisant angesichts ohnehin vakanter Stellen in Kirchberg und im Zahnambulatorium Gmünd.

Als Reaktion auf den NÖN- Beitrag sei die Gesundheitskasse auf ihn zugekommen und habe ihn gebeten, die Kassenstelle in Gmünd weiter zu betreiben, zeigt sich Herzog „sehr froh über den Artikel. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er solche Wellen schlagen würde.“

Für die Zeit bis Oktober will Philipp Herzog die Honorare so anpassen, dass Patienten möglichst auf keinen Kosten sitzen bleiben – keine leichte Übung in Zeiten der Teuerung, zumal für Wahlärzte nur 80 Prozent der Kassentarife erstattet werden.

Ab Oktober darf er dann für Gmünd dank vorübergehender Verrechnungsvereinbarung mit E-Card abrechnen, Wien als Wahlarztpraxis betreiben. Zugleich soll Gmünd formell noch einmal für Jänner 2023 ausgeschrieben werden, Herzog danach wieder offiziell ein Gmünder Kassenarzt sein.

