„Gmünd hilft“ sucht Gesprächspartner

Im Sommer konnte in Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen und tatkräftiger Unterstützung von Bürgermeisterin Helga Rosenmayer die Unterbringung ukrainischer Vertriebener deutlich verbessert werden. Das Begegnungscafé ist dank fleißiger Helfer freitags (17-19 Uhr) und samstags (15.30-19 Uhr) geöffnet. Am Samstagvormittag gibt es seit Schulbeginn wieder Arabischunterricht. Zugleich nahm der Verein „Eltern werden, Eltern sein“ seine Aktivitäten im Café wieder auf.

In Gmünd finden mehrere Deutschkurse statt. Um Lernenden Gelegenheit zum Üben zu geben, soll dienstagnachmittags Konversationsgelegenheit angeboten werden. Dafür werden noch Menschen gesucht, die am späten Nachmittag mit Deutschschülern sprechen üben. Interessierte kommen am Freitag ins Café oder melden sich bei Andrea Seidl-Schuhmacher ( Kontakt@gmuend-hilft.at ).

