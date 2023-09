Historisches Foto der Woche: „Lutherische Kirche“ in der Blockheide

An dieser Stelle wurden bis zum Jahr 1690 geheime evangelisch-liturgische Gottesdienste abgehalten, daher auch der Name „Lutherische Kirche“. Aus diesem riesigen Granit wurden abertausende Quader herausgearbeitet und mit Transportmitteln an verschiedene Baustellen gebracht.

Der Waldviertler Granit war schon damals als gutes und viel gefragtes Baumaterial bekannt - und ist es immer noch. So wurde zum Beispiel in Wien die Salztorbrücke mit den Steinen der Lutherischen Kirche gebaut. Heute gibt es an der Stelle nur noch einen winzigen Stein mit einer Gedenktafel.