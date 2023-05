Hochwasserschutz-Maßnahmen: Sorgen um Natur vor dem Malerwinkel

Mit Bäumen und Sträuchern bewachsen, alles Weitere dadurch verdeckt – so sah der Weg in den Malerwinkel bei der Kleintierpraxis Gmünd und dem Ufer der Braunau noch bis vor wenigen Monaten aus. Heute ist das anders. Viele Gehölze wurden im Uferbereich geschnitten, fast ungeschützt und nackt liegt der Eingang zum ältesten Naturdenkmal im Bezirk Gmünd vor dem Betrachter.

Durch Arbeiten zu Hochwasserschutz-Maßnahmen an der Braunau mussten zuletzt etliche Pflanzen weichen, die Baumaschinen fuhren auf. Dass der Eingang zum Malerwinkel dadurch nicht mehr so aussieht wie früher, ist auch Katia Waitz aufgefallen. Die Tierärztin ist durch die Kleintierpraxis Anrainerin, ihr Garten reicht bis zum Bach. Den unteren Teil habe sie von Vornherein als Hochwasserzone gesehen, Gestaltung und Nutzung wurden dementsprechend angepasst.

Amphibien, Schlangen und vor allem Rehe hätten, erzählt Waitz, in der ruhigen Umgebung einen Lebensraum gefunden. Der sei nun weg – oder zumindest stark verändert.

Reh in der Schremser Straße im Stadtgebiet überfahren worden

„Ich bin sauer“, sagt Katia Waitz. Sie wolle keinen Streit provozieren, auch der Stadtgemeinde wegen Beteiligung an der Ausführung der Bauarbeiten keine Vorwürfe machen, das ist ihr wichtig zu betonen. Nur: Die Eingriffe in die Natur sind nun einmal da – zu sehen und nichts zu sagen, diese Option habe sie schnell verworfen. Ausschlaggebend war auch, dass vor Kurzem in der Nähe der Ordination in der Schremser Straße ein Reh überfahren wurde, es kam dabei um. „In der Hektik wird es hochgelaufen sein und nicht gewusst haben, wo es hin soll“, überlegt die Tierärztin.

So sah der Blick vom Garten der Kleintierpraxis in Richtung Braunau noch im Herbst aus. Foto: Foto: privat

In all den Jahren seien die Rehe nicht bis hoch zur stark befahrenen Straße gekommen, im Gegenteil: Waitz erzählt von jährlich mindestens einer Geiß, die zum Setzen in ihren Garten gekommen ist. Nun wird das Niveau ihres Gartens angehoben, auch der Weg in Richtung Malerwinkel verläuft künftig höher — und die kleine Brücke über die Braunau wird zugunsten eines größeren Durchlaufvermögens adaptiert.

All das passiere, um ein einzelnes Wohnhaus direkt an der Braunau zu schützen, schüttelt Katia Waitz den Kopf. Neben den Veränderungen der Natur gehe es auch um Geld aus öffentlichen Mitteln: „Wir alle zahlen die Verschandelung des Malerwinkels. Das ist kein Wohnraum, sondern Hochwasserschutzgebiet.“

Stadtrat: „Jahrelang nach Lösung gesucht.“

Die Arbeiten in diesem Bereich seien „Teil des Hochwasserprojektes, bei dem alle Häuser geschützt werden sollen“, sagt Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP). Auch er hätte die dortige Naturlandschaft gerne weiterhin geschützt gesehen, aber: „Wir haben jahrelang nach einer Lösung gesucht. Es war die einzig gangbare für alle Beteiligten.“ Auf die Stadtgemeinde Gmünd entfällt demnach ein Beitrag von knapp über 20 Prozent an den Kosten für den gesamten Hochwasserschutz an Braunau und Lainsitz, der Rest komme aus Bundes- und Landesmitteln.

Unterdessen wachsen am gegenüberliegenden Ufer der Braunau bereits meterhohe Mauern, die das Wasser künftig zurückhalten sollen. Hinter den Mauern steht ein Wohnhaus, das schon mehrmals durch Hochwasser-Ereignisse in Mitleidenschaft gezogen wurde. Was sagt dessen Bewohner Hans Benischek zu den Arbeiten? „Man muss abwarten, ob es funktioniert und das Wasser wirklich weggepumpt werden kann, wenn alles fertig ist“, betont er. Es seien nicht viele Bäume und Sträucher verloren gegangen — er hoffe, dass sich der Hochwasserschutz langfristig in die Natur einfüge: „Man wird sehen, wie es gestaltet wird.“

Schade sei es, dass in einer Naturlandschaft derart viel Beton verbaut werde, sagt indes Katia Waitz, als sie über den Bach blickt.

