Die NÖN hat es mehrfach angekündigt, jetzt ist es wirklich so weit: Mit dem digitalen Zutrittssystem zum Altstoffsammelzentrum Hoheneich-Gmünd an der B41 bei Hoheneich (Nähe Firma Backhausen) startet am 5. Juli ein neues Zeitalter für die Altstoff-Entsorgung.

Mittels Zutrittskarte können täglich zu ausgedehnten Rahmenzeiten der Schranken für die Zufahrt geöffnet und anschließend eigenständig Altstoffe entsorgt werden. Die Berechtigungskarte erhalten nur Gemeindebürger von Gmünd und Hoheneich in deren Gemeindeämtern. Bürgermeisterin Helga Rosenmayer betont: „Ich freue mich, dass wir mit dieser gemeinsamen Initiative das Serviceangebot wesentlich verbessern können.“ In enger Zusammenarbeit der Gemeinden seien in den vergangenen Jahren Verbesserungen bei der Altstoffentsorgung zu verzeichnen. Hoheneichs Bürgermeister Christian Grümeyer: „In den vergangenen Wochen und Monaten wurden zum Beispiel eine Schrankenanlage inklusive Videoüberwachung sowie ein vollautomatisches Einfahrtstor errichtet.“