Voll angelaufen sind die Vorbereitungen auf eine historische Neuerung in Sachen Altstoffbeseitigung für die Einwohner von Gmünd und Hoheneich: Im Juni läuft im gemeinsamen Abfallsammelzentrum für erste Tester der Probebetrieb mit digitalem Schrankensystem an. Anfang Juli soll es dann allen 3.300 Haushalten offen stehen. Im Sommer kann künftig täglich und im Winter an sechs Tagen die Woche mittels Karte entsorgt werden.

Anfangs wird weiterhin Personal bereit stehen. „Wir sind im Fertigwerden, die Bauarbeiten sind so gut wie abgeschlossen“, meldet der Hoheneicher Bürgermeister Christian Grümeyer (ÖVP), auf dessen Gemeindegebiet das Sammelzentrum an der B41 – nahe der Textilfirma Backhausen – seit mehr als fünf Jahren gemeinsam mit der Stadt Gmünd betrieben wird. Sobald die Systeme funktionieren, sollen einige Tester für zwei Wochen einen Probebetrieb absolvieren, um Rückschlüsse auf die Praktikabilität gewinnen und bei Bedarf noch letzte Adaptierungen vornehmen zu können.

Gegen Anfang Juli ist dann der fließende Übergang zum Regelbetrieb für die gesamte Bevölkerung geplant. Sorgen müsse sich zum Start niemand, betonen Grümeyer und seine Gmünder Amtskollegin Helga Rosenmayer: Die Bevölkerung soll zum Beginn mit einer Postwurf-Sendung ausführlich über den Ablauf informiert werden, zudem wird zumindest anfangs zu den bisherigen Öffnungszeiten auch weiterhin Personal für die Unterstützung bereitstehen. Danach soll die Besetzung an den Bedarf angepasst werden.

Wesentlich längere Zugangs-Möglichkeiten. Mit Karte können Altstoffe dann flexibler und auch fernab der bisherigen Öffnungszeiten entsorgt werden. Vorgesehen ist für jeden Haushalt eine Zutrittskarte, die der Haushaltsvorstand im jeweiligen Gemeindeamt nach Nachweis der Identität aktivieren kann. Als Rahmenzeiten sind aktuell während der warmen Jahreszeit 74 und in der kalten 42 Stunden pro Woche vorgesehen (siehe Infobox!) – die kürzeren Zeiten im Winter resultieren auch aus dem Bedarf heraus, das Areal schnee- und eisfrei halten zu müssen.

Das Feedback des Personals sei nach bereits erfolgten Einschulungen für die Abwicklung unter anderem der Kartenbedruckung positiv, berichtet Helga Rosenmayer von einer spannenden Neuerung: „Wir hoffen, dass es funktioniert. Die Umstellung ist gut vorbereitet, ich bin davon überzeugt, dass es eine deutliche Verbesserung wird!“

Etwa 80.000 Euro wurden wie berichtet in die Installation von Schrankenanlage, Videosystem und Kartenlesegerät investiert, die Kosten werden entsprechend der Einwohnerzahlen beider Gemeinden aufgeteilt.