Restaurant, Wintergarten, Lobby, Bar, Rezeption, Ruheräume, Seminarräume, Parkplätze und seit voriger Woche auch der größere Wohntrakt des Hotels: Neben dem Sole-Felsen-Bad entstand seit dem Jahr 2015 durch Generalsanierungen und Ausbauten ein praktisch komplett neues Hotel. „Lediglich die Hülle blieb unverändert“, schmunzelt Geschäftsführer Bernhard Strohmeier, der von Gesamt-Investitionen in Höhe von etwa sechs Millionen Euro für das Hotel spricht.

Die Hälfte davon entfiel dabei auf den größeren „blauen“ Hotelflügel mit 68 Zimmern, der nun die besten Seiten des Waldviertels sehen, spüren, fühlen und riechen lässt. Das sportliche Ziel für den Neuaufbau inklusive Sanitärbereichen der völlig entkernten Hotelzimmer betrug gerade einmal zwei Monate.

Die wurden laut Strohmeier genau eingehalten – pünktlich am Freitagnachmittag konnten auch die letzten neuen Zimmer erste Gäste empfangen. Diese erleben vor allem in den zwölf „Naturzimmern“ im vierten Stock das Waldviertel in seiner reinsten Form: Bereits beim Eintritt strömt ihnen der Duft von im Waldviertel geschlagenen und bearbeiteten Föhren entgegen, die vom Holzboden aufwärts in verschiedenste Elemente eingearbeitet sind.

„Unsere Gäste sehen hier echte Waldviertler Handwerkskunst. Mehr Waldviertel als hier geht nicht!“ Geschäftsführer Bernhard Strohmeier über die neuen „Naturzimmer“

„Der komplette Wohnbereich ist hier aus Naturstoffen, der Schlafbereich kommt ohne Metallteile aus. Alles Holz ist naturbelassen und lediglich geölt“, sagt Strohmeier: „Unsere Gäste sehen hier echte Waldviertler Handwerkskunst. Mehr Waldviertel als hier geht nicht!“

Die neuen Waschtische tragen erwartungsgemäß Waschbecken aus Granit, auch die Matratzen wurden im Waldviertel aus Naturstoffen erzeugt, und hinter den Doppelbetten zeigen von hinten mit LED-Licht beleuchtete Großleinwände stilvoll Waldviertler Fotomotive.

Auch in den drei unteren Geschoßen blieb nichts beim Alten, selbst die Gänge wurden neu – mit großem Holzanteil – ausgestattet, erhielten unter anderem schicke Sitzbereiche. Vier barrierefreie Zimmer wurden eingerichtet, genauso vier großräumige Junior-Suiten mit jeweils zwei separaten Schlafräumen.

Geschäftsführer Strohmeier spricht von einem „notwendigen Schritt“, der am vergangenen Freitag abgeschlossen wurde. „Vor allem die Standard-Doppelzimmer waren nach acht Jahren mit hoher Frequenz bereits stark belastet“, sagt er. Daher habe man sie gleich an das Niveau von Restaurant und Wintergarten angepasst.

Letzter Schritt im kleinen Trakt für 2020 geplant

Die restlichen 40 Hotelzimmer im „orangenen“ Trakt sollen in einem letzten Erneuerungs-Schritt Anfang 2020 generalsaniert werden. Bis dahin sind sie als günstigere Alternative mit mehr Familienzimmern buchbar. Wobei die Richtung klar ist: Mehr als zwei Drittel aller Buchungen entfallen bereits auf die schicken neuen Zimmer.