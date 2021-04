Kuriose Konstellation rund ums Thema Corona-Impfung im Bezirk Gmünd: Parallel zur kommunalen „Impfstraße“ im Zivilschutzzentrum im Access-Industrial-Park startet das Land NÖ ebendort ein „Impfzentrum“ – die Zuständigen werden einander dabei nächste Woche sprichwörtlich die Klinke in die Hände geben. Während das Team in der Impfstraße aus den bewährten Partnern besteht, stehen hinterm Impfzentrum noch reichlich Fragezeichen. Die Zeit drängt: Los geht‘s am 22. April!

2.000 Impfungen im Heli-Hangar

Die Impfstraße wird im Heli-Hangar wie berichtet durch die Stadtgemeinde in Kooperation mit Medizinern, Krankenpflege- & Apotheken-Personal, Freiwilligen aus Rotem Kreuz, Feuerwehr und Zivilschutzverband betrieben, die Rückmeldungen auf die ersten 2.000 Impfungen waren durch die Bank positiv – keine einzige allergische Reaktion ist dokumentiert. An den bereits fix besetzten Auffrischungs-Tagen (21. und 24. April, 5. und 8. Mai) soll festgehalten werden.

Wird aber am 21. April von der Grenzlandstraße noch in die Impfstraße eingebogen, so geht es am 22. April ins neue Impfzentrum, und zwei Tage später wieder in eine Impfstraße. Dass dem so sein wird, sprach sich erst herum, weil auf impfung.at die Anmeldeportale zum Zentrum aufgingen. Das Vergabeverfahren für Organisation und Betrieb der Impfzentren mit dafür angestellten Mitarbeitern ist erst angelaufen, vorläufig ist das Rote Kreuz dafür zuständig.

Wunsch: Bewährte Zusammenarbeit beibehalten

Dessen Bezirksstellenleiter Klaus Rosenmayer konnte bei NÖN-Redaktionsschluss noch keine konkreten Auskünfte über den Start des Impfzentrums am 22. April geben. Geimpft wird von 14 bis 20 Uhr, zwei Stunden kürzer als in der Impfstraße. Zahl und Typ der Vakzine sind noch nicht bekannt. Inhaltlich will Rosenmayer flexibel und offen für kommende Vorgaben bleiben – und in der Abwicklung möglichst auf bisherige Kräfte vertrauen: „Die Stadtgemeinde hat ein sehr gutes Vorbild gegeben, wir möchten gerne weiter auf die bewährten Partner setzen. In Gmünd wurde die Abwicklung bisher perfekt organisiert, hat ohne jegliche Probleme funktioniert.“

„Struktur mit Brechstange zerstört.“

Gerade deshalb fühlt sich der Gmünder Bezirksärztesprecher Christoph Preißl vor den Kopf gestoßen. Das Rad werde in Niederösterreich mit Ecken neu erfunden, klagt er im NÖN-Gespräch. Man hätte im bewährten System ohne Weiteres 2.000 Menschen pro Woche impfen können, zudem stünden auch weitere Ärzte zur Verfügung, die impfen würden. Preißl verärgert: „Fakt ist, dass eine gut funktionierende Struktur mit Brechstange und Vorschlaghammer zerstört wird.“

Covid-Kurve fällt wieder

Insgesamt hat sich das Covid-Geschehen im Bezirk seit Ostern etwas beruhigt, er verließ das bundesweite Spitzenfeld hinsichtlich „7-Tages-Inzidenz“. Ein Wert von etwas über 200 laut AGES-„Dashboard“ war bei NÖN-Redaktionsschluss noch leicht überm Bundes- und Landestrend, aber im Waldviertel schon geringer als der Schnitt.

Die Verlängerung des aktuellen Lockdowns in Niederösterreich in den Mai hinein wurde am 12. April verkündigt. Bezirkshauptmann Stefan Grusch schwebt aber schon die Bestandsaufnahme der Teststraßen im Bezirk vor – inklusive Evaluierung zusätzlich benötigter Kapazitäten etwa für den Fall von Gastro-Öffnungen mit negativen Coronatests: „Wir wollen vorbereitet sein, damit nicht wir die Wirtschaft behindern.“