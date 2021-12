Impfungen: Immer noch Mangel bei Hausärzten

Mitte November hat die NÖN schon einmal über Schwierigkeiten bei der Impfstoffbeschaffung für praktische Ärzte und eine insgesamt angespannte Situation im medizinischen Bereich – auch im Bezirk Gmünd – berichtet. Jetzt, eineinhalb Monate später, klagen Allgemeinmediziner erneut über kontingentierte Impfstoff-Lieferungen und unflexible Anmeldesysteme. Bei Notruf NÖ – großteils für die Impfstoff-Verteilung im Bundesland zuständig – will man das so nicht stehen lassen.

Er könne maximal 20 Fläschchen pro Woche bestellen, die Nachfrage betrage aber das Dreifache, sagt der Gmünder Allgemeinmediziner Ralf Österreicher: „Die Menge, die ich bräuchte, bekomme ich nicht.“ Was über Notruf NÖ geliefert wird, richtet sich nach den gebuchten Terminen. „Ich kann aber nicht einfach mehr Termine einmelden, weil es in Niederösterreich momentan angeblich zu viele freie Termine gibt“, meint er.

„Stimmt“, sagt Notruf NÖ-Sprecher Stefan Spielbichler und spricht zum Ende der Vorwoche von etwa 170.000 freien Terminen im ganzen Bundesland: „Es wäre also kontraproduktiv, noch zusätzliche Termine zur Verfügung zu stellen.“ Dass es in manchen Regionen mehr Nachfrage gibt und in anderen weniger, könne freilich vorkommen. Aber: „Es kann nicht vorkommen, dass jemand, der sich impfen lassen möchte, keinen Termin bekommt oder kein Impfstoff verfügbar ist.“ Zudem, so Spielbichler, hätten Ärzte über die Ärztekammer die Möglichkeit, Impfstoff bei der Bundesbeschaffung direkt zu bestellen: „Wie Amazon für Impfstoff.“

Kritik am „ unflexiblen“ Anmeldesystem

Was in der Praxis dazu kommt, seien zunehmend auch konkrete Impfstoff-Wünsche von Patienten, erzählt Ralf Österreicher: „Mit einem Fläschchen Moderna können mehr Personen geimpft werden, als mit einem Fläschen des Biontech/Pfizer-Vakzins und die Leute muss man erst einmal finden. Das braucht manchmal viel Überredungskunst.“

Die Impfung in den Ordinationen werde durch ein „absolut unflexibles“ zentrales Anmeldesystem zusätzlich erschwert, kritisiert er: „Es bräuchte aber ein eigenes Anmeldesystem, um die Termine besser an den Bedarf und an den Alltag in den Ordinationen anpassen zu können.“

Bezirksärztesprecher Christoph Preißl sieht das ähnlich. Dass auch bei Hausärzten geimpft wird, sei wichtig. Insgesamt solle das Angebot so breit wie möglich aufgestellt werden. „Das Personal aus den Impfzentren arbeitet oft auch andernorts – etwa in Krankenhäusern. Verschärft sich die Situation, könnten sie dort dringendst gebraucht werden und im Impfzentrum fehlen. Dann wäre es wichtig, auch die Ordinationen der Hausärzte mit im Boot zu haben“, sagt er.

Dafür müsse es eben Regeln geben, spricht Stefan Spielbichler (Notruf NÖ) die Logistik an: „Dahinter stehen Umfeldbedingungen, die für den Einzelnen vielleicht manchmal nicht ganz nachvollziehbar sind.“