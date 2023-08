Die Schnupperstunde wird von Vanessa Gawol und Magdalena Panagl gestaltet und findet im Ballettraum der Sportmittelschule Gmünd statt. Anmeldungen dazu bis spätestens 30. August unter 02852/52506-201 oder per Mail an bettina.gajewski@gmuend.at. Die Beginnzeit der Schnupperstunde wird rechtzeitig per Mail übermittelt.