Laut Polizei war der 79-Jährige am 29. Juni gegen 10.15 Uhr mit seinem Fahrzeug stadtauswärts in der Albrechtser Straße unterwegs, als ihm der 34-jährige Gmünder mit seinem VW-Lkw-Transporter auf der Gegenfahrbahn entgegenkam. Am Beifahrersitz des VW befand sich ein 38-jähriger Gmünder. Bei der Werkstätte der Schmalspurbahn dürfte dem Pensionisten übel geworden sein. Obwohl der Entgegenkommende sofort eine Vollbremsung einleitete, kam es zum Frontalzusammenstoß.

Der 79-Jährige erlitt laut Polizei Verletzungen am Kopf und an den Beinen. Beide Fahrzeuge wurden demnach erheblich beschädigt.