Gmünd In der Herz-Jesu-Kirche: Publikum war von Bach-Kantaten begeistert

Lesezeit: 2 Min HW Harald Winkler

Das Vokal- und Instrumentalensemble Gmünd-Neustadt bewies einmal mehr seine Qualität. Foto: Harald Winkler, Harald Winkler

E inen Einblick in drei unterschiedliche Schaffensperioden von Johann Sebastian Bach bot am 18. März das Kantatenkonzert im Rahmen der Reihe „Kultur.Raum.Kirche.“ in der Herz-Jesu-Kirche in Gmünd-Neustadt.