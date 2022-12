Infrastruktur ab Jänner: Siedlung beim Harabruckteich nimmt Form an

Das Siedlungsgebiet in der Verlängerung der Habsburg-Lothringen-Straße bei den Harabruckteichen nimmt in Riesenschritten Form an. Im Gemeinderat wurden mehrere einstimmige Beschlüsse dazu gefasst, schon ab Jänner 2023 soll die Infrastruktur entstehen.

Leyrer+Graf erhielt für 52.500 Euro den Auftrag für die Ausführungsplanung, örtliche Bauaufsicht und Überwachung der Schaffung der Kanal- und Wasserleitung, mit den Arbeiten an sich war sie schon im Oktober betraut worden. Die Gmünder Baufirma will die Baustelle laut Antragsteller Martin Preis (ÖVP) im Jänner starten, parallel dazu auch mit Grab- und Verlegearbeiten für insgesamt 18 neue Lichtmasten samt Leuchten ins künftige Siedlungsgebiet beginnen (Kostenpunkt: 40.300 Euro).

Die Vermessungskanzlei Weißenböck-Morawek wurde indes mit der Vermessung für die definitive Parzellierung der Siedlung betraut (Kosten: etwa 13.500 Euro). Der für Wohnraum zuständige Stadtrat Johannes Tüchler (ÖVP) beantragte die Freigabe als Bauland-Wohngebiet unterm Aspekt einer „ökonomischen Nutzung“ des Baulandes – wie berichtet soll die Fläche in zwei Etappen auf insgesamt etwa 15 Gründe mit jeweils etwa 850 m² geteilt werden.

Der Verkauf soll 2023 rasch anlaufen. Als Preis für die Baugründe wurden im Stadtparlament 65 Euro pro Quadratmeter festgelegt.

