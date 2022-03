Initiative für die Ukraine: Spendenaktion verbindet Schulen

Der Wunsch helfen zu wollen, ist rund um die Geschehnisse in der Ukraine groß – auch bei Jugendlichen. Das zeigt unter anderem eine schulübergreifende Aktion, die Schülerinnen der dritten Fachschule des Gmünder Schulzentrums ins Leben gerufen haben: Gemeinsam mit Gymnasium und Mittelschule Gmünd 1 sollen in den drei Schulen Spenden gesammelt werden.

Im Schulzentrum wird dafür am Freitag ein Fastensuppen-Verkauf eingerichtet. „Die jungen Leute sind von der Situation sehr betroffen und daraus entstehen eben solche Initiativen“, erklärt Direktorin Cordula Krammer. Im Unterricht komme man ohnehin nicht an dem Thema vorbei. Die freiwilligen Spenden sollen dem Jugendrotkreuz übergeben werden. Dessen Bezirksleiter und Mittelschul-Direktor Andreas Tomaschek sieht es als Aufgabe des Jugendrotkreuzes, das Thema Krieg für Kinder und Jugendliche verständlich aufzubereiten: „Die Spendenaktion ist auch mit viel Aufklärungsarbeit verbunden, denn die Schüler sollten den Sinn des Spendens erkennen.“

Auch das Gymnasium macht mit und will neben dem Spenden ein weiteres Zeichen setzen. Die Schüler sollen sich in einer der nächsten Wochen am Sportplatz treffen und dort zu einem Peace-Zeichen formatieren, wie Direktor Ronald Binder erklärt: „Das wird per Drohne auf einem Video festgehalten.“ Der Ukraine-Krieg werde in unterschiedlichen Gegenständen angesprochen. Denn: „Durch Information kann man den Schülern sehr viel Angst nehmen.“

