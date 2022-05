Intensive Proben beim Chor der Pfarre Gmünd-Neustadt

Werbung

Eines der berühmtesten Werke im Schaffen des Barockkomponisten Georg Friedrich Händel, „Messiah“, wird am 4. Juni um 19 Uhr in der Gmünder Herz-Jesu-Kirche aufgeführt. „Dieses Oratorium übertrifft alles, was in dieser Art je in diesem oder einem anderen Königreich aufgeführt wurde“, jubelte die zeitgenössische Presse, als Händel am 13. April 1742 mit seinem neuen Werk „Messiah“ in Dublin gastierte.

Bereits 2009 setzte sich der Chor der Pfarre Gmünd-Neustadt mit dem Meisterwerk auseinander und führte es in der Herz-Jesu-Kirche auf. Chorleiter Christoph Maaß, der wenige Tage nach dem Konzert seinen runden Geburtstag feiert – er wurde 220 Jahre nach der Uraufführung des „Messiah“ geboren – freut sich auf die Aufführung, für die er derzeit eine intensive Probenarbeit mit den Mitwirkenden betreibt: „Händels Messiah zählt zu den großen Werken der Chorliteratur. Solche Herausforderungen sind nur mit einem eingespielten Chor möglich. Die Motivation ist sehr groß, es wird ein großartiger Konzertabend.“ Neben Chor und Orchester der Pfarre Gmünd-Neustadt wirken Susanne Moldaschl (Sopran), Manuela Schürr (Alt), Gernot Heinrich (Tenor) und Marcell Krokovay (Bass) als Solisten.

Vorverkaufskarten bei der Stadtgemeinde und über info@ kirchenmusik-gmuend.at.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.