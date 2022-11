Jubiläum für Frauenfitness: Männer? Nur als Vorturner und in Kleidern

Am Höhepunkt einer Pandemie mit völlig unkalkulierbaren Kontaktbedingungen ein Fitnessstudio gründen? Romana Schlosser und Sonja Rieder stürzten sich im Herbst 2021 am Gmünder Stadtplatz in dieses Abenteuer. Nach einem Jahr, in dem sie sich durch die emotionalen Tiefen eines ganzen Ultraausdauer-Events geboxt haben, konnten sie zum ersten Geburtstag erleichtert die Korken knallen lassen: „Es geht uns mittlerweile gut!“

140 Mitglieder zählt ihr Studio des Frauenfitness-Clubs Mrs. Sporty heute. Damit sei ein wirtschaftlicher Betrieb möglich, sagt Romana Schlosser aus Gmünd, die im Vorjahr mit der Rindlbergerin Sonja Rieder den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hatte. Gemeinsam hatten sie mit hohen eigenen Investitionen die frühere Bipa-Filiale am Stadtplatz 46 zum Studio umgerüstet und im November 2021 eröffnet. „Zwei Wochen konnten wir trainieren, dann kam schon ein dreiwöchiger Lockdown“, blickt Schlosser zurück. Jede Trainierende erhält einen persönlichen Trainingsplan, den kann sie auch zuhause via Handy abrufen und ausführen. Aber: In den zwei Wochen waren viele erst einmal im Studio. Von einer Übungsroutine – die Mrs. Sporty durch die wie Mega-Smartphones aussehenden „Pixformance Smart Trainer“ unterstützt – konnte keine Rede sein.

Vor Weihnachten durfte wieder geöffnet werden, doch folgte die lange Zeit der „2G-Regel“ – nicht gegen Covid Geimpfte mussten draußen bleiben. Für sie wurden die Beiträge in der Zeit ausgesetzt, man wollte Neue nicht gleich mit dem Rechtsanspruch vergrämen. Scheu, unter die Leute zu gehen, hatten freilich auch Geimpfte und Genesene. Monatelang blieb nicht einmal genug Geld zum Abdecken der Fixkosten, zumal die Jungunternehmerinnen bei allen Coronahilfen durch die Finger schauten: „Wir haben dann beschlossen, um gar keine Unterstützung mehr anzusuchen, unsere Zeit und Energie stattdessen in unser Projekt zu investieren.“

„Der Plafond ist sicher noch nicht erreicht“

Der Sommer brachte endlich Entspannung. 140 Mitglieder zum Geburtstag bestätigen den beiden nun, den Bedarf trotz des eingesessenen Studios in direkter Umgebung richtig eingeschätzt zu haben, „der Plafond ist sicher noch nicht erreicht“. Das nächste Ziel heißt 160 Mitglieder – dann wollen die Betreiberinnen sich und die Trainierenden mit dem Zukauf zweier weiterer „Pixformance“-Stationen belohnen. Dann können zwölf statt aktuell acht Frauen zugleich trainieren.

Unter den Mitgliedern sehen Sonja Rieder und Romana Schlosser einen Mix aus Generationen, Fitnesslevels und Motivationen – die Jüngste ist 18, die Älteste 85, „sie will nach einem Sturz einfach wieder fit werden, kommt dafür dreimal die Woche“. Bei Interesse wird auch hinsichtlich Ernährung beraten: Ein Mitglied habe 22 Kilo abnehmen können. Manchen wird auch vom Orthopäden empfohlen, wegen diesem oder jenem Problem einfach mal vorbeizukommen. Als großes Plus wird zudem gewertet, dass Frauen hier unter sich sind .

Der NÖN-Journalist stört beim kurzen Rundgang für den Jubiläumsbeitrag also eigentlich. Mittrainieren ginge, das schon, „aber nur als Vorturner, mit den Kleidern, die wir auswählen“, wird gescherzt. Ja, auch der Spaß darf nicht zu kurz kommen. Dann jedenfalls doch kein Mann bei der Jubiläumseinheit, und ausnahmsweise auch keine „Pix“-Station: Zur Feier des Jahres wird gemeinsam in der Gruppe trainiert.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.