Jungunternehmen & Jäger: Neue Verwendung für das „Endo-Haus“

Zugegeben: Es hat nicht unlustig geklungen, als die Gmünder Tierärztin Katia Waitz erzählt hat, sie habe aus Versehen ein Haus gekauft. Die NÖN berichtete im Jänner 2022 über den Verkauf des „Endo-Haus“ in der Schremser Straße von Grafiker Christian Schwingenschlögl an die damalige Nachbarin aus der Kleintierpraxis Gmünd.

Damals ging es vor allem um die Parkflächen zwischen den beiden Gebäuden. Schwingenschlögl verlegte seine „Manufaktur für feine Beschriftungen“ ins private Wohnhaus in Grillenstein, das Gebäude in der Schremser Straße stand zum Verkauf. Weil für die Kleintierpraxis anbei keine öffentlichen Parkflächen zur Verfügung stehen und fraglich war, ob die Anmietung der Plätze auch unter einem neuen Eigentümer des Endo-Hauses weiterlaufen würde, entschieden sich Katia Waitz und ihre Familie dazu, das Areal selbst zu kaufen.

Ja, man hätte an einen weiteren Leerstand in Top-Lage denken können. Aber: Katia Waitz betonte schon im Vorjahr, Mieter für die Geschäftsfläche im Erdgeschoß und für das Büro im Obergeschoß suchen zu wollen. Und fand diese auch. Martin Vogler zog mit seiner fiber solution MV GmbH im Erdgeschoß ein, darüber entsteht gerade eine neue Bezirksgeschäftsstelle der Jäger.

Selbständig in der Glasfaser-Schnelllebigkeit

Vogler hat sich vor einem Jahr selbständig gemacht und war auf der Suche nach passenden Räumlichkeiten. „Ich habe mich im Raum Gmünd, Schrems und Weitra umgesehen. Lange war nichts dabei“, sagt er. Durch den NÖN-Artikel sei er aufs einstige Endo-Haus aufmerksam geworden: „Ich bin reingegangen und es hat sofort gepasst.“

Der Großdietmannser begann als Lehrling bei der Telekom, arbeitete später in verschiedenen Betrieben immer im Bereich Glasfasertechnik. „Ich war die letzten zwölf Jahre immer unterwegs und habe aus dem Koffer gelebt. Die Covid-Zeit hat mir gezeigt, dass es auch noch etwas Anderes gibt“, sagt Vogler. Der Gedanke an die Selbständigkeit? Ein Gedanke an „jetzt oder nie“.

Martin Vogler hat sich im Vorjahr im Bereich Glasfasertechnik selbständig gemacht. Foto: privat

In seinem Unternehmen arbeitet er nun mit Gemeinden, Netzbetreibern, Montagefirmen und Energieversorgungsunternehmen zusammen, beschäftigt sich mit der Planung und Realisierung von Übertragungsnetzen und der Beratung seiner Kunden. Alles Geschäftskunden, keine Endverbraucher.

Klingt sehr technisch, ist es auch. Gerade das gefalle ihm aber an der Selbständigkeit, sagt Martin Vogler. Und die Schnelllebigkeit der Glasfaser-Branche: „Ich kann mich noch erinnern, als gesagt wurde: Die paar Daten zu übertragen, das geht auch mit einer Kupferleitung. Heute hat fast ein jedes Haus einen Glasfaser-Anschluss.“ Unterstützung im Büro kommt von seiner Tochter, langfristig möchte er um den einen oder anderen Mitarbeiter wachsen.

Neue Anlaufstelle für die Jäger aus dem Bezirk

Während sich Vogler schon eingelebt hat, werden im Obergeschoß noch Vorbereitungen für die neue Geschäftsstelle der Jäger im Bezirk Gmünd getroffen. Auch der Jagdverein Gmünd soll dort untergebracht werden. Bezirksjägermeister Ernst Strasser geht davon aus, dass das neue Büro Anfang Mai seine Pforten öffnen wird.

Geplant ist demnach, die Geschäftsstelle zumindest einmal wöchentlich personell zu besetzen und Jägern aus dem Bezirk eine Anlaufstelle zu bieten. Auch Kurse und Schulungen sollen, bestätigt Strasser, künftig in der Schremser Straße abgehalten werden – anstatt wie bisher in Gasthäusern.

Ernst Strasser ist Bezirksjägermeister in Gmünd. Foto: Archiv

