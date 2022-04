Juwelier Pöhn: Nachfolge- Lösung in Sicht?

Die Schockwelle war nach der NÖN-Exklusivstory Ende März über die bislang erfolglose Nachfolgersuche beim letzten von einst vier Juwelieren in der Stadt Gmünd gewaltig. Reinhard Pöhn, der nach 33 Jahren in der Selbstständigkeit aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand treten muss, erhielt daraufhin nicht nur aus der Bevölkerung sehr hohes Feedback: „Überraschend haben sich nun doch einige Interessenten für eine Übernahme gefunden.“

Anfragen gab es laut Pöhn, der branchenintern eineinhalb Jahre lang ohne Erfolg gesucht hatte, nun nicht nur von potenziellen Quereinsteigern, sondern doch auch aus der Branche. Jetzt gehe es ums Sondieren, sagt der scheidende Chef, „und darum, kundzutun, welche Aufgaben mit dem Chefsessel hier verbunden sind. Jeder hat jetzt einen Wissensstand – wir lassen Ostern vorbeiziehen und schauen dann weiter.“

Quasi prophylaktisch hat er parallel dazu über das AMS den Job eines Uhrmachers ausgeschrieben, „aus Rücksicht auf einen gewissen Vorlauf für eine mögliche Übernahme“. Ein eigener Uhrmacher vor Ort gehöre einfach dazu, ist Meister-Goldschmied Reinhard Pöhn überzeugt. Das sei bei aktuell erforderlichen Serviceleistungen als fachspezifische Unterstützung für das bestehende Team einfach wertvoll.

Mögliche Schließung so oder so nicht vor Jahresende

Dezentes Kopfschütteln bereiteten Pöhn indes manche Blüten, die das „Stille-Post-Spiel“ in der Bevölkerung infolge des NÖN-Berichts über die Ausgangssituation getrieben hatte: „Teils wird angenommen, wir würden mit Ende April schließen. Das stimmt auf keinen Fall, es wurde in der NÖN auch korrekt beschrieben – man muss es nur lesen.“

Den April hat er sich demnach mit seiner Gattin als Deadline gesetzt, um zwei Jahre nach einem schweren Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule zu wissen, ob er eine Nachfolgelösung abwickeln kann. Im anderen Fall müsse es notgedrungen auf eine Schließung gegen Jahresende hinauslaufen, nach 33 Jahren am Stadtplatz „das absolute Horrorszenario, das wir auf jeden Fall vermeiden möchten“.

