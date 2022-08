Kammermusik- & Orchesterwoche: Es wurde wieder aufgegeigt

Werbung

Ein Treffpunkt für Amateur-Streichmusiker war Gmünd-Neustadt bei der 31. Internationalen Kammermusik- und Orchesterwoche von 15. bis 21. August, veranstaltet vom Verein zur Förderung der Kirchenmusik.

Unter der Leitung von Miroslav Chytka studierten eine deutsche, sechs tschechische und 30 österreichische Teilnehmende, im Alter vom Vorschulkind bis zum Pensionisten, mit den Dozentinnen Barbara Koller und Maria Kainz etliche Werke ein. Das Ergebnis wurde am Sonntag beim Abschlusskonzert in der Pfarrkirche Gmünd-Neustadt präsentiert. Hannah Kurzmann sowie Marie und Luisa Pönwalter traten erstmals solistisch auf. Lea Spielvogelová und Zuzana Semerádová begeisterten bei Vivaldis Konzert in a-moll, und Lena Partl meisterte das Violinkonzert in G-Dur von Stamic mit atemberaubender Kadenz.

Beim Dozentinnenkonzert am Donnerstag versetzten Barbara Koller (Violine) und Maria Kainz (Viola, Violoncello), begleitet von Adele Brandeis am Klavier, mit ihrem harmonisch zusammengestellten Programm ihr Publikum in heiter-besinnliche Stimmung. -bk-

