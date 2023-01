Kampagne bei Agrana heuer schon früher aus, Arbeit an Einfahrt läuft

Wer in den vergangenen Monaten mit dem Pkw in Richtung Gmünd unterwegs war, musste wohl das eine oder andere Mal Geduld beweisen: Mit Erdäpfel beladene Traktoren belieferten wieder eifrig die Agrana-Stärkefabrik in Gmünd.

Einen Tag vor Silvester wurde die Stärkekartoffel-Kampagne 2022/2023 laut Agrana-Sprecher Hannes Haider abgeschlossen. Im Vergleich zu den vergangenen beiden Jahren fällt die Dauer der Kampagne diesmal kürzer aus, ging sie im Vorjahr doch bis Ende Jänner.

„Saison insgesamt im Durchschnitt.“

Vor zwei Jahren wurde überhaupt die bis dahin längste Kampagne im Gmünder Werk mit 189 Tagen bestritten, abgeschlossen erst Ende Februar. „Die Saison war heuer zwar kürzer als in den vergangenen Jahren, liegt insgesamt aber im Durchschnitt“, betont Haider. Begonnen hat die Kampagne im August, die finale Auswertung steht dieser Tage an.

Aber, so Haider: „Die zu Beginn eingeschätzten 220.000 Tonnen wurden ungefähr erreicht.“ Der Krieg in der Ukraine treffe den Bereich Stärke auch durch die lokal bezogenen Rohstoffe nicht überdurchschnittlich stark: „Im Gmünder Werk gibt es keine außergewöhnlichen Herausforderungen, die über jene der gesamten Industrie in Österreich hinausgehen.“

Verträge mit Lieferanten seien großteils schon vor dem Krieg abgeschlossen worden, hätten im Laufe des Jahres aber nachverhandelt werden müssen. „Diese Verhandlungen sind sicher nicht immer einfach. Nur: Oft haben beide Seiten die Notwendigkeit von Anpassungen gesehen“, sagt der Agrana-Sprecher. Vor rund einem Jahr – also noch vor der Anspannung am Energie-Sektor – wurden Dachflächen mit Photovoltaik-Paneelen bestückt, laut Eigenangaben von Agrana umfasst die Modulfläche etwa 1.650 m². Jährlich können demnach rund 338.000 kWh Strom erzeugt werden.

Zufahrt von Conrathstraße wird breiter

Im Herbst sind wie berichtet die Arbeiten an der Werkseinfahrt in der Conrathstraße angelaufen, die Zufahrt wird dadurch unter anderem breiter. Die Untergrundarbeiten im Einfahrtsbereich wurden noch vor Weihnachten abgeschlossen, auch die Aufweitung der Einfahrt mit den damit verbundenen Versetzungen ist erledigt. Die Tragschicht der neuen Asphaltdecke wurde bereits aufgetragen.

Aktuell wird an der Umgestaltung der Portierloge gearbeitet, geplant sind ein neuer offener Arbeitsraum und Empfangsbereich sowie eine Modernisierung der Zutrittskontrolle. Das Erdgeschoss wird dadurch barrierefrei erreichbar. Der Abschluss der Arbeiten ist für April vorgesehen.

